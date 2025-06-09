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Возвращение блудного сына: легенда от Ford, которая готовится вцепиться в асфальт

3:21
Авто

Быстрее, мощнее и круче, чем Mustang 1993 года, новый FX может всё, кроме одного: он не может быть таким же ярко-бирюзовым.

Ford Mustang
Фото: commons.wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Mustang

"Ты мог купить свой Ford Mustang Cobra 1993 года в том бирюзовом цвете, который был настоящим символом 90-х. А новый S650 'Stang? Увы, таких цветов больше нет. Но только до выхода Mustang FX — он возвращает всё, что потерялось после 1993-го", — говорится в статье.

Возвращение эпохи Fox Body

Пакет FX — это настоящий гимн стилю Fox Body, легендарного кузова, который царил с 1979 по 1993 год. Он подарил Mustang строгие, дерзкие линии, заставив забыть об унылом дизайне прошлого. Если в 1993 году ты слушал "The Bodyguard", то, может, этот Mustang не для тебя. Но если у тебя в плейлисте были "Get A Grip" от Aerosmith, "Insane in the Brain" или "Ain't Goin' Down 'Til the Sun Comes Up" на кассете, тогда FX — это твой автомобиль.

Детали, которые цепляют

В Mustang FX много от 90-х, но не только краска (хотя бирюзовый Cobra 1993 был редкостью!). Главное — детали. Например, культовая надпись Mustang, которая раньше красовалась на заднем стекле и приборной панели. Теперь она снова здесь — и на стикере заднего стекла, и на специальной табличке на приборке.

Белоснежный стиль и мощь

Ford не забыл про белые диски — два варианта дизайна и уважение к тем легендарным 16-дюймовым колёсам на Goodyear Eagles. Сегодня — это уже 19-дюймовые колёса с цепкой резиной, готовой вцепиться в дорогу.

На кузове Mustang FX царит белоснежный цвет Oxford White: белые шильдики GT, белые "5.0" и даже белые логотипы Mustang Pony. Для фанатов — можно заказать белые задние фонари от Ford Performance. Базовая модель — с тёмной решёткой, а у версии с Performance Package — белые "ноздри".

Атмосфера 90-х в салоне

В салоне — настоящий парад ретро-деталей: кресла с тканью в клетку, как у старых Fox Mustang, и контрастная прострочка серебристым и бирюзовым (точнее, цвет носит имя Adriatic Blue). А чтобы до конца погрузиться в атмосферу, стоит включить режим приборной панели Fox Body, который Ford добавил в Mustang год назад.

"Adriatic Blue Metallic теперь доступен для всех Mustang, даже если они не FX. Orange Fury тоже вернулся — впервые с 2019 года. А ещё Ford предлагает новые ремни безопасности в оранжевом, синем и чёрном с красной полосой", — отмечает автор.

Последний шанс поймать волну

Но не зевай — заказы начнут принимать уже в этом месяце, и если упустишь момент, будешь кусать локти. Эта тачка заряжена духом 90-х — и если проморгаешь, останешься "лузером", когда другие будут "взрывать" улицы.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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