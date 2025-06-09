Голод не тётка: новый тренд в готовке сносит всё привычное и меняет рацион

3:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Завтрак, обед и ужин — долгие годы это были три кита нашей еды. Но сейчас появляется новая мода, особенно среди молодежи и тех, у кого вечно не хватает времени. Они выбирают маленькие, но частые перекусы вместо привычных "больших" блюд.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Что такое снекификация

Это направление получило название "снекификация". Оно началось как простой способ выжить в бешеном ритме города — быстро перекусил и побежал дальше. Но ученые и медики начали задаваться вопросом: а стоит ли вообще менять полноценные приемы пищи на такие "перекусы на бегу"?

Снекификация — это название привычки питания, которая заменяет традиционные приемы пищи, такие как завтрак, обед и ужин, быстрыми перекусами и небольшими порциями в течение дня. Эта тенденция зародилась в Соединенных Штатах и в последние годы приобретает все больше последователей по всему миру, в том числе в Бразилии.

Популярность перекусов растет

Согласно опросу Международного совета по информации о продуктах питания 2024 года, 56% людей уже отказались от основных приемов пищи в пользу закусок. И 73% едят такие снеки хотя бы раз в день!

Главная причина — удобство. С таким бешеным ритмом работы и жизни, люди хотят, чтобы еда была проще и быстрее — кусочек здесь, горсть орешков там, бутерброд на бегу.

Наука против хаотичных перекусов

Однако ученые предупреждают: слишком много перекусов могут испортить восприятие настоящего голода. Вместо сбалансированного завтрака с белками и овощами мы всё чаще едим то, что проще найти под рукой.

Наука с интересом следит за этим поведением, поскольку оно может влиять на здоровье, обмен веществ и привычки в еде людей. Некоторые врачи и диетологи отмечают, что, если их хорошо спланировать, перекусы могут даже помочь с потреблением питательных веществ в течение дня.

С другой стороны, перекусы могут в конечном итоге ослабить привычку есть полноценную и сбалансированную пищу, которая, как правило, более богата клетчаткой, белком и овощами. Другой момент заключается в том, что слишком частые перекусы могут испортить восприятие голода и сытости, что со временем затруднит понимание того, когда организму действительно нужна еда.

Баланс — ключ к успеху

Так что главный секрет — это баланс. Перекусы могут быть классными и полезными, если они подобраны с умом и если ты по-настоящему прислушиваешься к своему телу. Не стоит отказываться от традиционных приемов пищи полностью, ведь иногда лучший рецепт для здоровья — это именно золотая середина.

Совет от экспертов

Если вы решили перейти на такой режим — не забудьте посоветоваться с врачом или диетологом. Важно, чтобы эта перестройка питания не обернулась вредом, а стала новой точкой роста — для тела, разума и настроения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

