Бездорожье и новые горизонты: лучшие машины, которые готовы к любому маршруту

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Путешествие — это не только километры и заправки, это эмоции, приключения и внезапные откровения. Ведь каждый водитель мечтает не просто ехать, а наслаждаться каждым километром дороги. Сегодня я расскажу о пяти героях — автомобилях, которые подходят под разные запросы: от скромного японского "воробья" до роскошного китайского кроссовера. Эти машины готовы к испытаниям — а ты готов удивиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Exeed VX

Suzuki Swift

Suzuki Swift давно стал символом надежности и экономичности. Этот маленький японец подходит тем, кто ценит свободу передвижения и не любит заморачиваться с лишними деталями. Расход топлива редко выходит за рамки 5 литров на 100 км, а миниатюрные размеры превращают парковку в городских джунглях в веселую игру "найди-место". С 1983 года Swift сменил уже шесть поколений, но одно осталось неизменным — он дружелюбен и прост в уходе. На вторичке можно найти древние экземпляры по цене от 100 тысяч рублей. А вот если хочешь свежий гибрид пятого или шестого поколения, готовь 2-2,5 миллиона — правый руль в подарок.

Exeed VX

Exeed VX — флагман китайских кроссоверов нового поколения. Он щеголяет тремя рядами сидений, кожаным салоном и электронными наворотами, которые будто сошли с корабля будущего. Мощный двухлитровый турбомотор и 8-ступенчатый автомат превращают поездку в вальс по асфальту. Если для тебя автомобиль — это не просто средство передвижения, а целая философия уюта и красоты, VX придется по душе. За трехлетние кроссоверы просят около 2 миллионов, а за новый — от 5 до 7 миллионов рублей, в зависимости от "наворотов".

Chery Tiggo 8 Pro Max

Когда семья большая, а бюджет не резиновый, на сцену выходит Chery Tiggo 8 Pro Max. Семиместный кроссовер с дерзким дизайном и богатой начинкой — это твой универсальный спутник для любых маршрутов. Он не пасует перед пробками и не боится проселков: плавный мотор, чуткая коробка и полный привод обеспечивают легкость и уверенность за рулем. На вторичке — в районе 2 миллионов рублей. Новый Tiggo 8 Pro Max 2024 года с учетом всех скидок стартует от 2,8 миллионов, а топовый 2025-й — от 4,1 миллиона.

УАЗ "Хантер"

Когда нужно штурмовать не асфальт, а саму природу, появляется УАЗ "Хантер". Этот "динозавр" российского бездорожья не знает слова "невозможно": рама, блокировки, клиренс и подвеска, которая выдержит даже капризы самой суровой тайги. Да, "Хантер" — не гонщик, но настоящий спутник в экспедициях. Запчасти копеечные, конструкция простая, а значит, "встанет" только тогда, когда ты сам этого захочешь. Цена? От 1,4 миллиона за новый, а "Экспедиция" с приключенческим набором обойдется в 1,7 миллиона.

Evolute i-Space

Любишь прогресс и экологию? Тогда взгляни на Evolute i-Space — самый доступный гибридный кроссовер России. За 2,5 миллиона ты получаешь не просто автомобиль, а билет в будущее, где бензин расходуется с умом, а воздух чище. Электротяга помогает сэкономить на заправках, а с полностью заряженной батареей и баком ты сможешь укатить на 1150 километров от шумного города. Современный интерьер, цифровая панель и всё, что нужно, чтобы чувствовать себя в гармонии с природой — даже если ты застрял в пробке.

В итоге, каждый из этих автомобилей — словно персонаж с характером: скромный, но надёжный Swift, уютный Exeed VX для долгих вояжей, вместительный Tiggo 8 Pro Max, безжалостный к бездорожью "Хантер" и экологичный Evolute i-Space. Об этом сообщает 110 km.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

