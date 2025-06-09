Нефтяные качели: почему растёт бензин, дешевеет дизель и когда настанет время перемен

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Биржевая стоимость бензина АИ-92 с мая по июнь подскочила на 4,5%. А вот дизель подзаглох — потерял в цене 3,48%. Эксперты, с которыми побеседовали "Известия", уверены: дело в том, что производство АИ-92 сократилось, а китайские автомобили буквально заполонили рынок. Дизель дешевеет — бизнес-перевозки подсели, значит, экономика явно притормаживает. А вот внутренний рынок, по оценкам регуляторов, заправлен под завязку. Правда, лето — дело хитрое: розничные цены пока что не дотягивают до минимально разумных 1,5-2 рублей за литр, но вполне могут начать ползти вверх.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Как двигаются цены

Биржевые цены на АИ-92 рванули вверх на 4,5%, с 56 174 до 58 739 рублей за тонну. АИ-95 вырос на скромные 0,84% — с 61 364 до 61 881 рубля. Зато дизель летом не греет — упал на 3,43%, с 60 184 до 58 118 рублей за тонну. Такова биржевая хроника от Петербургской биржи и "Известий".

В рознице всё скромнее: к 2 июня бензин АИ-92 прибавил 0,4%, АИ-95 — тоже 0,4%, а дизель — всего 0,19%. Росстат фиксирует, что литр АИ-92 стоит 56,46 рубля, АИ-95 — 61,68 рубля, дизель — 71,25 рубля.

Жёсткий контроль со стороны государства

"По разным оценкам, в апреле-мае 2025 года такое снижение составило, в зависимости от региона, до 5% к показателям прошлого года. Не произошло традиционного всплеска потребления на майские праздники. Сокращение объема пролива фиксируют и ВИНК, и независимые АЗС. Одновременно сохраняется жесткий контроль за розничными ценами со стороны государства", — отмечают в "Известиях".

И это ещё не всё - бензин и дизель в народной корзине самые стабильные. Как ни странно, розничные цены растут медленно: правительство настойчиво внушает нефтяникам, что выше официальной инфляции скакать нельзя. Даже если приходится работать в минус.

Дизель — барометр экономики

"Это рынок BtB, нежели BtC. И учитывая то, что ключевая ставка ЦБ делает практически невозможным получение кредитов для бизнеса, экономика тормозится, и в первую очередь это сказывается на перевозках. Поэтому снижение потребления дизеля — показатель того, что экономика замедляется", — отмечает эксперт.

И правда: ставка ЦБ с октября 2024 года до июня 2025-го плясала с 21% до 20%. Вялое кредитование — и дизель уходит с радаров.

Китайский бензиновый привет

Эксперты заметили и другой тренд: китайские автомобили в России множатся как грибы после дождя. По данным GlobalData, в апреле 2025-го в Китае продано 2 055 153 машины — плюс 12% к прошлому году. А ведь почти все они спокойно ездят на 92-м бензине.

"Теперь он переживает период премиальности. Указанная тенденция наблюдается на фоне дефицита бензина в связи с трендами по сокращению производства указанного вида топлива. А в целом падение топливных цен связано как со снижением цен на нефть на внутреннем рынке, так и с госконтролем в период проведения сельскохозяйственных работ", — считает Тамара Сафонова.

Лето: что ждать

"Что касается прогноза на летний сезон, то я считаю, что всё будет плюс-минус как в прошлом году. Меры по запрету экспорта работают, еженедельно проходят контрольные заседания", — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Однако расслабляться рано. Эксперты предсказывают: медленный рост цен вполне реален, особенно если правительство откажется от выплат демпфера.

"Если доходы будут ниже, чем ожидаются сейчас, у правительства есть инструменты, чтобы ситуацию исправить. И один из них — это отмена выплат по демпферу. Пока это решение не принято и кабмин заявляет, что не рассматривает его. Однако нельзя исключать такого поворота событий. А в таком случае нефтяникам могут позволить большие колебания топливных цен на бирже", — считает аналитик.

Пока демпфер защищает розницу, ведь выплаты сохраняются, если оптовая цена топлива не выросла больше 10% для бензина и 20% для дизеля. А индикативная цена в 2025-м: 60 450 рублей за тонну бензина, 57 200 — за дизель. Но в правительстве уже поглядывают на расширение этих рамок до 15-20% и 25-30%.

Рынок заполнен, но бдителен

В Минэнерго уверяют: всё под контролем. На заводах и нефтебазах лежат 1,8 млн тонн бензина и 3,3 млн тонн дизеля. Ведомство подчеркивает: курс прежний — демпфер, биржа, контроль экспорта.

"Правительство Российской Федерации продолжает реализацию комплекса мер, направленных на поддержание стабильной ценовой ситуации и надежного обеспечения потребителей моторным топливом. В числе ключевых механизмов регулирования — система демпферных выплат, сглаживающая влияние мировых цен на внутренний рынок, временное ограничение экспорта моторного топлива для непроизводителей, а также установление обязательных нормативов реализации топлива на биржевых торгах", — отметили в пресс-службе Минэнерго.

А пока на АЗС всё стабильно, но с ноткой осторожного оптимизма — ведь летом розничные цены могут всё же немного подрасти, если что-то изменится в правилах игры — отмечают в "Известиях".

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

