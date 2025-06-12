Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила

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Каждый водитель хочет, чтобы двигатель работал долго и без сбоев. Но не все знают, что продлить его ресурс можно без капитальных вложений — просто соблюдая базовые принципы.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Меняйте масло вовремя

Масло — не просто смазка. Оно уносит грязь, продукты сгорания и частицы износа. Если затягивать с заменой, внутри двигателя появится нагар, который работает как абразив и ускоряет износ деталей.

Прогревайте зимой

Зимой не торопитесь. Дайте мотору поработать хотя бы пару минут на холостых оборотах. Это снимет лишнюю нагрузку с поршневой группы и коленвала, особенно при минусовой температуре.

Заправляйтесь качественно

Плохой бензин может вызвать детонацию — микровзрывы в цилиндрах, разрушающие клапаны и поршни. Не уверены в АЗС? Добавьте в бак очищающую присадку — это дешевле ремонта.

Проверяйте воздушный фильтр

Грязный фильтр мешает двигателю "дышать". Топливо сгорает не полностью, падает мощность, растёт расход. Меняйте фильтр вовремя, особенно если часто ездите по пыльным дорогам.

Следите за охлаждающей жидкостью

Антифриз уходит? Это тревожный сигнал. Возможна утечка или повреждение прокладки ГБЦ. А перегрев — прямой путь к капитальному ремонту.

Не перегружайте машину

Лишний вес = лишняя нагрузка. Двигатель и трансмиссия работают с перенапряжением, изнашиваются быстрее. Пустой багажник — это тоже вклад в ресурс мотора.

Не забывайте про ремень ГРМ

Обрыв ремня — это сразу "удар" клапанов по поршням. Итог — деформированные детали и крупный счёт за ремонт. Лучше поменять заранее, чем чинить последствия.

Чистите топливную систему

Раз в 50-70 тыс. км форсунки нуждаются в очистке. Отложения мешают нормальному распылу топлива, нарушают сгорание и увеличивают расход. Промывка — простая и полезная процедура.

Езжайте спокойно

Резкие ускорения, торможения, закручивание мотора "в красную зону" на холодную — это всё сокращает срок службы. Умеренность в стиле езды экономит не только топливо, но и двигатель.

Слушайте мотор

Двигатель сам подаёт сигналы. Если появился свист, стук или непривычная вибрация — это не случайность. Даже если на панели всё "зелёное", не игнорируйте признаки. Чем раньше выявлена проблема, тем дешевле её решение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

