Железный конь отбросил копыта: почему даже новая подвеска долго не живёт

Даже идеальное покрытие не спасает от ошибок, которые водитель совершает каждый день. Некоторые привычки незаметны, но именно они изнашивают подвеску быстрее всего. И речь не только о внедорожной езде. Мы собрали пять наиболее распространённых повседневных действий, из-за которых ремонт подвески становится неизбежным.
Каждый такой манёвр — это удар по элементам подвески. Когда автомобиль резко трогается или останавливается, нагрузка распределяется неравномерно. Особенно страдают амортизаторы и втулки стабилизаторов. Со временем резина трескается, металл разбалтывается, и подвеска уже не работает как должна.
Многие водители считают, что если подвеска крепкая, то она "проглотит" все неровности. Но именно на этих "искусственных буграх" чаще всего страдают шаровые опоры и стойки. Даже если вам кажется, что машина справляется, износ накапливается.
Въезд на бордюр с одного колеса или резкий наезд на край тротуара — это стресс для подвески. Особенно страдает геометрия колёс. Один неудачный манёвр может привести к тому, что машина начнёт тянуть в сторону, а покрышки — изнашиваться неравномерно.
Любой скрип, стук или дребезжание — это не просто "возраст машины", как думают многие. Это может быть сигнал того, что какой-то элемент подвески уже отслужил своё. Езда с такими "симптомами" усугубляет поломку, делая ремонт дороже.
Перевозка тяжёлых грузов, особенно на дальние расстояния, изматывает подвеску. Даже легковые автомобили "устают" от работы в режиме мини-грузовика. Особенно сильно изнашиваются пружины и амортизаторы, если авто регулярно ездит с перегрузом.
Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для рельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.).
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.