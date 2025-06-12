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Железный конь отбросил копыта: почему даже новая подвеска долго не живёт

2:03
Авто

Даже идеальное покрытие не спасает от ошибок, которые водитель совершает каждый день. Некоторые привычки незаметны, но именно они изнашивают подвеску быстрее всего. И речь не только о внедорожной езде. Мы собрали пять наиболее распространённых повседневных действий, из-за которых ремонт подвески становится неизбежным.

выхлопы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
выхлопы

Агрессивный старт и резкое торможение

Каждый такой манёвр — это удар по элементам подвески. Когда автомобиль резко трогается или останавливается, нагрузка распределяется неравномерно. Особенно страдают амортизаторы и втулки стабилизаторов. Со временем резина трескается, металл разбалтывается, и подвеска уже не работает как должна.

Проезд лежачих полицейских без торможения

Многие водители считают, что если подвеска крепкая, то она "проглотит" все неровности. Но именно на этих "искусственных буграх" чаще всего страдают шаровые опоры и стойки. Даже если вам кажется, что машина справляется, износ накапливается.

Неправильная парковка

Въезд на бордюр с одного колеса или резкий наезд на край тротуара — это стресс для подвески. Особенно страдает геометрия колёс. Один неудачный манёвр может привести к тому, что машина начнёт тянуть в сторону, а покрышки — изнашиваться неравномерно.

Игнорирование странных звуков

Любой скрип, стук или дребезжание — это не просто "возраст машины", как думают многие. Это может быть сигнал того, что какой-то элемент подвески уже отслужил своё. Езда с такими "симптомами" усугубляет поломку, делая ремонт дороже.

Постоянная перегрузка машины

Перевозка тяжёлых грузов, особенно на дальние расстояния, изматывает подвеску. Даже легковые автомобили "устают" от работы в режиме мини-грузовика. Особенно сильно изнашиваются пружины и амортизаторы, если авто регулярно ездит с перегрузом.

Уточнения

Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для рельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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