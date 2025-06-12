Звук мотора может выдать поломку раньше, чем сработает ошибка

Ваш автомобиль разговаривает с вами — просто не словами, а звуками. И если вы научитесь их распознавать, можно избежать серьёзных поломок ещё до того, как загорится лампочка "чек". Опытные водители давно пользуются этим методом: они слушают мотор.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Свист под капотом — сигнал ремня

Если на холостом ходу появился лёгкий, высокий свист, скорее всего, изношен ремень генератора или помпы. Звук усиливается при нажатии на газ — значит, проблема становится серьёзной.

Проверьте натяжение ремня: пальцем он не должен прогибаться более чем на 1-1,5 см. Если проигнорировать — ремень порвётся, двигатель перегреется, и последствия будут дорогими.

Глухой стук — не паникуйте, но не тяните

Если мотор "стучит изнутри", как будто кто-то легонько бьёт молотком — это может быть детонация. В цилиндрах топливо взрывается раньше времени и разрушает детали двигателя.

Причины — перегрев, плохое топливо, проблемы со свечами. Услышали такой звук при разгоне? Уменьшите нагрузку и как можно скорее езжайте на диагностику.

Скрежет при запуске — стартер устал

Мотор ещё не запущен, а вы слышите металлический скрежет? Виноват стартер. Изношенные детали не могут нормально зацепиться за маховик.

Если после запуска шум исчезает — это временное облегчение, не решение. Через пару недель стартер может вовсе выйти из строя.

Руль гудит — виноват ГУР

Если при повороте руля появляется гул или шуршание — проверьте насос гидроусилителя. Возможно, мало жидкости или в систему попал воздух.

Откройте бачок: если жидкость тёмная и с пузырьками — её нужно заменить. Иначе в какой-то момент руль станет неподвижным — и это будет совсем не вовремя.

Постоянный гул на трассе — это подшипники

Заметили ровный, низкий гул на скорости? Похоже на ветер, но громче? Вероятно, виноват подшипник колеса.

Разгонитесь до 60 км/ч и слегка поверните руль. Если гул усиливается при повороте влево — значит, проблема в правом колесе (и наоборот).

Заменить подшипник — несложно и недорого. А вот если затянуть — можно дождаться заклинившей ступицы.

Не откладывайте — слушайте машину

Даже лёгкий шум — это уже сигнал. И чем раньше вы отреагируете, тем дешевле обойдётся ремонт. Всё просто: прислушивайтесь к мотору, и он подскажет, что именно не так.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

