Царапины на фарах больше не проблема — спасает то, что есть у всех

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Фары с царапинами не только портят внешний вид машины, но и заметно ухудшают видимость на дороге. Свет рассеивается, становится тусклым, и в ночное время это превращается в реальную проблему. Хорошая новость: вернуть прозрачность можно без дорогостоящих процедур и поездок в автосервис.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фара

Всё начинается с зубной пасты

Самый доступный способ — обычная отбеливающая зубная паста с содой или диоксидом кремния. Именно такие составы работают как мягкий абразив. Нанесите немного пасты на влажную ткань и круговыми движениями пройдитесь по поверхности фары. Паста сгладит микротрещины и уберёт ту самую "муть". После — смойте водой и отполируйте сухой микрофиброй.

Для глубоких царапин — наждачка

Если повреждения серьёзнее, пасты будет недостаточно. Вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага (2000-3000). Смочите её и фару водой, чтобы снизить трение, и аккуратно пройдитесь по царапинам. Двигайтесь строго в одном направлении, без сильного нажима. Это удалит повреждённый слой и выровняет поверхность.

Финальный штрих — полировка

После обработки абразивами обязательно нанесите полироль для пластика или пасту ГОИ. Это поможет заполнить микротрещины, сделает поверхность гладкой и вернёт фарам блеск. Не забудьте: после этого их нужно отполировать мягкой тканью до зеркального эффекта.

Защита — лучше, чем ремонт

Чтобы результат сохранился, покройте фары прозрачным лаком или наклейте антигравийную плёнку. Эти материалы защитят пластик от песка, мелких камней и ультрафиолета. А для регулярного ухода используйте смесь уксуса и воды — она удалит налёт, следы насекомых и лёгкие загрязнения.

А если снова потускнели

Иногда после абразивной обработки фары выглядят матовыми. Не спешите расстраиваться — временно вернуть блеск поможет обычное растительное масло. Капните немного на мягкую тряпку и протрите поверхность до прозрачности. Это не замена защитным покрытиям, но как быстрый способ — работает отлично.

Почему это важно

Даже лёгкие повреждения на фарах снижают яркость света и могут стать причиной того, что ваш автомобиль заметят слишком поздно. А это уже вопрос безопасности — и вашей, и окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

