5 приёмов, которые превращают старую тачку в почти новую

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Машина давно стала частью повседневной жизни. Но насколько хорошо мы её знаем? Даже опытные водители часто упускают мелочи, которые могли бы упростить уход за авто и сделать поездки комфортнее. Вот несколько простых, но действенных приёмов, которые работают в реальной жизни.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain ремонт автомобиля

Масло: проверь правильно

Многие проверяют масло, как учили: достал щуп — и готово. Но для точного результата мотор нужно сначала прогреть на холостых 1-2 минуты, потом дать постоять 5-7 минут. Масло успеет стечь в поддон, и вы увидите объективный уровень. Главное — не перелить: избыток масла вреден так же, как и его нехватка.

Замёрзшие дворники: без паники

Не заливайте горячую воду и не отрывайте их с усилием. Включите обдув на максимум, подождите 10-15 минут, а потом осторожно подденьте резинку скребком. Чтобы утром не тратить время, на ночь подкладывайте под щётки пакеты или полоски резины.

Чистые фары — без лишних трат

Полировка фар — одна из "дополнительных услуг" на мойках, которую легко сделать самому. Возьмите зубную пасту или средство для стеклокерамики, нанесите на мягкую ткань и потрите круговыми движениями. Потом смойте и вытрите насухо — и фары снова прозрачные.

Как убрать запах из салона

Освежители только маскируют запах. Лучше — пищевая сода. Рассыпьте её по коврикам и сиденьям, оставьте на ночь, а утром пропылесосьте. Если запах не уходит — проверьте салонный фильтр. Обычно он легко меняется за бардачком или под панелью.

Фильтр двигателя: не жди регламента

Если часто ездите по пыльным дорогам — не дожидайтесь ТО. Снимите фильтр, слегка постучите и продуйте пылесосом. Это продлит ему жизнь и сэкономит вам деньги.

Ночная поездка — без бликов

Слепят фары сзади? Поверните солнцезащитный козырёк в сторону — он частично перекроет свет в зеркале. А при встречных фарах лучше сместить взгляд вправо — на край разметки. Так вы не потеряете контроль над дорогой.

Чтобы стёкла не примерзали

Вечером протрите резинки дверей силиконовой смазкой или вазелином. Это создаст защитный слой, и утром двери откроются легко и без хруста.

Маскируем царапины… лаком для ногтей

Подберите цвет в тон кузова, нанесите тонкий слой и аккуратно сотрите излишки. Получится дешёвая, но эффективная маскировка.

Села батарея — а прикурить не у кого

Если у вас механика, выручит старая добрая горка. Включите вторую передачу, выжмите сцепление, разгонитесь и отпустите его. Есть шанс, что мотор запустится от вращения колёс.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

