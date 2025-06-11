Новый автомобиль — новые ошибки: вы делаете это неправильно с первых километров

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Покупка нового автомобиля всегда приносит радость — всё сверкает, в салоне пахнет свежей кожей, и кажется, что теперь всё будет идеально. Но уже на первых километрах можно допустить ошибки, которые отразятся на ресурсе машины. И о них редко предупреждают в автосалоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic гибрид

Обкатка двигателя — не пережиток прошлого

Считается, что современные моторы не нуждаются в обкатке. Это заблуждение. Даже если производитель уверяет, что машина готова к полным нагрузкам, первые 1500-2000 км стоит избегать резких ускорений и движения на высоких оборотах. Поршневые кольца должны притереться к стенкам цилиндров. В противном случае через год вы можете столкнуться с повышенным расходом масла.

Бензин с запасом — вред, а не польза

Многие водители думают: если двигатель рассчитан на АИ-95, то АИ-98 будет "полезнее". Но на самом деле более высокооктановое топливо не повысит мощность, зато может привести к образованию нагара на клапанах. Причина — неполное сгорание, особенно в двигателях, не рассчитанных на такой состав.

Замена масла через 500 км — миф

В некоторых автосалонах рекомендуют поменять масло сразу после первых 500 км. Аргументируют это "технической необходимостью". На деле это способ заработать на новичках. Если в инструкции нет особых указаний, первое ТО проводится только по завершении обкатки. Ранний визит в сервис — лишняя трата.

Автомойка — только вручную

Свежий кузов — уязвим. В первые месяцы от автоматических моек лучше отказаться. Щётки оставляют микроцарапины, а струя высокого давления может повредить плохо закреплённые детали. Лучший вариант — ручная мойка мягкой губкой.

Не спешите нагружать

Даже если в техпаспорте указана грузоподъёмность 500 кг, это не значит, что сразу можно перевозить стройматериалы или мебель. В первые недели подвеска и амортизаторы только "прирабатываются". Оптимально не превышать 50 % от максимальной нагрузки. Иначе — проседание пружин и ускоренный износ сайлентблоков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

