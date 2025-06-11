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Жирное пятно на сиденье: вот что действительно спасает

1:57
Авто

Попали в салон в грязной куртке, а дети рассыпали чипсы? Жирные пятна на обивке уже бросаются в глаза. Но не спешите мчаться в химчистку — решение, скорее всего, уже есть у вас дома.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Сода — ваш первый союзник

Просто насыпьте соду толстым слоем на пятно и слегка вотрите. Через 10 минут сода впитает жир, и её можно будет легко стряхнуть щёткой.
Если пятно старое — сделайте пасту из соды и воды. Вотрите круговыми движениями и дайте ей немного времени.

Средство для посуды — лучше не придумаешь

Смешайте столовую ложку с тёплой водой (примерно стакан), нанесите раствор губкой и аккуратно потрите.
Главное — не усердствуйте слишком сильно, чтобы не повредить ткань. Через несколько минут промокните салфеткой.

Уксус: запах уйдёт вместе с пятном

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, распылите на загрязнение и сразу промокните сухой тканью.
Это средство убирает жир и устраняет запахи. Только сначала проверьте реакцию на незаметном участке — особенно если салон тёмный.

Детская присыпка — мягко и эффективно

Идеально подойдёт для деликатных тканей, таких как замша или алькантара. Насыпьте немного присыпки, аккуратно вотрите, оставьте на 15 минут, а затем просто уберите пылесосом.

И даже ластик может помочь

Обычный канцелярский ластик справится с локальными пятнами: потрите им загрязнение — как будто стираете карандаш. Работает особенно хорошо, если остальные способы не помогли.

Важное правило: никакой горячей воды

Запомните: горячая вода "запечатает" жир внутрь ткани. Потом вывести пятно будет практически невозможно.

Теперь вы знаете, как сэкономить и вернуть салону чистый вид — без затрат и лишних хлопот.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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