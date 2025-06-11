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Вы включаете габариты вместо ближнего света: тогда приготовьтесь платить

2:51
Авто

По правилам дорожного движения, каждый водитель обязан днём включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО). Как напомнили в ГИБДД в интервью порталу njcar. ru, за нарушение этого требования предусмотрен штраф — 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Габариты не спасут

Многие водители пытаются обойтись габаритными огнями, считая их более щадящими для фар. Но это ошибка. В условиях дневного света габариты почти не видны и никак не повышают заметность машины. А значит, не выполняют главной задачи — обеспечить безопасность на дороге. Использование габаритов вместо ближнего света не только бесполезно, но и противозаконно.

Проблема слабого света ночью

Иногда даже включённые фары не дают нужного освещения. Это может быть связано со сбитой заводской настройкой — она сбивается из-за вибраций, износа или неправильной замены ламп. В результате фары светят слишком низко, плохо освещая дорогу, или, наоборот, слепят встречных водителей.

Решение — под капотом

Оказывается, вернуть фары в нужное положение можно самостоятельно. Поможет в этом небольшая наклейка, расположенная под капотом. На ней указан угол наклона фар — например, 1,5%. Это означает, что свет должен опускаться на 1,5 см на каждый метр. Зная этот показатель, легко откорректировать направление пучка.

Как подготовиться к регулировке

Перед настройкой заправьте автомобиль, накачайте шины до нормы и уберите лишние вещи из багажника. Регулятор фар установите на ноль, и не забудьте: двигатель должен быть запущен. Всё это влияет на посадку автомобиля и точность регулировки.

Настраиваем свет по правилам

Идеально выполнять настройку на ровной площадке у стены. Отмерьте 5 метров от стены до фар и включите ближний свет. С помощью уровня обозначьте центры фар на стене. Далее измерьте, насколько опустился световой пучок. При угле 1,5% это будет 7,5 см. Если свет отклоняется от этого значения, найдите регулировочные винты фар и аккуратно скорректируйте угол. Где находятся эти винты, подскажет инструкция или схема в интернете.

Правильный свет — это безопасность

Точный угол наклона фар — не мелочь, а важный фактор вашей безопасности. Особенно в тумане, дожде и в тёмное время суток. Регулировка фар — дело несложное, а эффект от неё - ощутимый.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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