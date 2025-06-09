Маршрутки СССР: доедем, если повезёт

Советская маршрутка — это не просто транспорт. Это азарт, лотерея и слегка экстремальный аттракцион с финалом "куда довезут".
Ни тебе расписания, ни табло, ни кондиционера — только вера, надежда и водитель с характером.
Легендарные "Рафики" и "Луазы"
Именно они везли людей по просёлкам, окраинам и на дачу. Рядом с водителем — стул или ящик для "лишнего пассажира". Иногда — козёл (в смысле, табурет с трясучкой).
Объявление маршрута — голосом водителя
"Петровка, рынок, кладбище, дальше не иду!" — кричал водитель, и те, кому по пути, ныряли внутрь. Кто не успел — догонял бегом. Внутри — душно, тесно и очень душевно.
Оплата — по совести
Деньги передавали из рук в руки, вместе с фразой "Передайте, пожалуйста!". Бывали пассажиры, которые исчезали с "без сдачи", но таких быстро запоминали и "передавали" обратно словами.
Условия — спартанские
Кондиционер? Открой форточку. Музыка? Только двигатель и хриплая радиоволна. Сиденья — как спортивная скамейка, а если едешь стоя, то держись не за поручень, а за воздух и удачу.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.