Маршрутки СССР: доедем, если повезёт

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Советская маршрутка — это не просто транспорт. Это азарт, лотерея и слегка экстремальный аттракцион с финалом "куда довезут".

Фото: commons.wikimedia.org by ElectroLAZ12, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Салон Маршрутки А079

Ни тебе расписания, ни табло, ни кондиционера — только вера, надежда и водитель с характером.

Легендарные "Рафики" и "Луазы"

Именно они везли людей по просёлкам, окраинам и на дачу. Рядом с водителем — стул или ящик для "лишнего пассажира". Иногда — козёл (в смысле, табурет с трясучкой).

Объявление маршрута — голосом водителя

"Петровка, рынок, кладбище, дальше не иду!" — кричал водитель, и те, кому по пути, ныряли внутрь. Кто не успел — догонял бегом. Внутри — душно, тесно и очень душевно.

Оплата — по совести

Деньги передавали из рук в руки, вместе с фразой "Передайте, пожалуйста!". Бывали пассажиры, которые исчезали с "без сдачи", но таких быстро запоминали и "передавали" обратно словами.

Условия — спартанские

Кондиционер? Открой форточку. Музыка? Только двигатель и хриплая радиоволна. Сиденья — как спортивная скамейка, а если едешь стоя, то держись не за поручень, а за воздух и удачу.