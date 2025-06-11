Кузова из нержавейки не прижились, хотя могли спасти ваш автомобиль от ржавчины

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Ржавчина — одна из главных бед любого автовладельца. Сначала маленькое пятно, потом скол, потом коррозия "съедает" крыло или порог, а дальше — затраты на ремонт, перекраску, антикор. Возникает логичный вопрос: почему бы не решить проблему радикально? Почему кузова до сих пор не делают из нержавеющей стали?

Фото: www.flickr.com by Phillip Pessar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Tesla Cybertruck

Ведь это материал, известный более века. Ещё в 1913 году британец Гарри Брирли создал сплав с добавлением хрома, устойчивый к ржавчине. Сегодня из "нержавейки" делают всё - от кухонных моек до хирургических инструментов. Почему не машины?

Попытки были — и даже успешные

В 1930-х Ford и компания Allegheny Ludlum выпустили несколько автомобилей с кузовами из нержавеющей стали. Спустя 80 лет они по-прежнему выглядят, как новые. В 1980-х на рынок вышел культовый DeLorean DMC-12 — с непокрашенным кузовом из нержавейки. Машина стала легендой благодаря фильму "Назад в будущее", но сама компания обанкротилась. Причины называли разные — от неудачного менеджмента до давления со стороны конкурентов.

Сегодня единственный серийный автомобиль с "нержавеющим" кузовом — Tesla Cybertruck. Но это скорее шоу-кар, чем массовая машина.

Почему автопроизводители не используют нержавейку массово

На первый взгляд — сплошные плюсы: прочность, защита от ржавчины, срок службы. Но у материала есть свои минусы:

Цена. Нержавейка дороже обычной стали. Особенно если учесть хром, входящий в её состав.

Сложная обработка. С ней трудно работать. Требуется специальное оборудование и технологии. Это удорожает производство.

Вес. Нержавейка тяжелее, что увеличивает расход топлива, ухудшает динамику и управляемость.

Проблемы с покраской. Краска плохо ложится, процесс сложный и дорогой. А без покраски машина выглядит "на любителя".

Проблемы с покраской. Краска плохо ложится, процесс сложный и дорогой. А без покраски машина выглядит "на любителя". Обслуживание. Несмотря на стойкость, со временем появляются микротрещины, поверхность тускнеет, требует особого ухода.

И ещё один неожиданный фактор

Для автопроизводителя слишком надёжный кузов — это минус. Машина, которая не ржавеет десятилетиями, не даёт повода менять её. А значит, не стимулирует рынок. Даже для владельца спустя 20 лет безупречный кузов не гарантирует интерес к машине: моральное устаревание никто не отменял.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

