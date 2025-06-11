Болты не прикипят, но могут вылететь: в чём опасность смазки на резьбе

Весна, шиномонтаж, болт не откручивается — и рука так и тянется намазать резьбу, чтобы в следующий раз не страдать. Логично? Почти. Но именно здесь логика и практика расходятся. Смазка колесных болтов — это не про "заботу", а про потенциальную опасность на скорости.
Автопроизводители предупреждают об этом чётко: смазывать болты нельзя. И вот почему.
Когда вы наносите смазку на резьбу или конус болта, трение снижается. Вроде хорошо, болт легче идёт. Но есть нюанс: при этом он затягивается сильнее, чем нужно, даже если усилие на ключе было стандартным.
Что в итоге? Перетянутый болт или шпилька, риск их срыва или трещины. А самое страшное — фиксация колеса может нарушиться во время движения, особенно на скорости или в повороте. В худшем сценарии колесо просто начнёт откручиваться.
Причин две:
Что делать вместо смазки:
Если болты старые, и закисание стало нормой, можно использовать специализированные составы: графитовая, медная или молибденовая паста — точечно и очень аккуратно, только на резьбу, и только если производитель допускает такую обработку.
Смазка при нагреве (а тормоза греют ступицу сильно) может высохнуть, запечься, "приклеить" болт намертво. Плюс лишнее скольжение = ослабление крепления. Результат — не просто проблемы с откручиванием, а реальный риск на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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