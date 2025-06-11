Болты не прикипят, но могут вылететь: в чём опасность смазки на резьбе

2:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Весна, шиномонтаж, болт не откручивается — и рука так и тянется намазать резьбу, чтобы в следующий раз не страдать. Логично? Почти. Но именно здесь логика и практика расходятся. Смазка колесных болтов — это не про "заботу", а про потенциальную опасность на скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by DmitryFadeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подкатной гидравлический автомобильный домкрат

Автопроизводители предупреждают об этом чётко: смазывать болты нельзя. И вот почему.

Смазка = перетяжка

Когда вы наносите смазку на резьбу или конус болта, трение снижается. Вроде хорошо, болт легче идёт. Но есть нюанс: при этом он затягивается сильнее, чем нужно, даже если усилие на ключе было стандартным.

Что в итоге? Перетянутый болт или шпилька, риск их срыва или трещины. А самое страшное — фиксация колеса может нарушиться во время движения, особенно на скорости или в повороте. В худшем сценарии колесо просто начнёт откручиваться.

Почему тогда болт прикипает

Причин две:

Коррозия. Зимой грязь и влага набиваются в резьбу, и болт буквально "прирастает" к ступице. Перетяжка. Часто в сервисах работают "на глаз" с пневмогайковёртом — слишком сильно, без контроля.

В итоге болт невозможно сдвинуть с места, и кажется: "если бы я его смазал, всё было бы проще". Но это иллюзия.

Что делать вместо смазки:

Регулярно очищать резьбу и посадочное место. Грязь и ржавчина — враги.

Использовать динамометрический ключ. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя — обычно это 100-140 Нм.

Следить за защитой ступицы. Обработка антикоррозийным средством вокруг ступицы поможет, но не затрагивайте сам болт.

Если болты старые, и закисание стало нормой, можно использовать специализированные составы: графитовая, медная или молибденовая паста — точечно и очень аккуратно, только на резьбу, и только если производитель допускает такую обработку.

Что будет, если смазать

Смазка при нагреве (а тормоза греют ступицу сильно) может высохнуть, запечься, "приклеить" болт намертво. Плюс лишнее скольжение = ослабление крепления. Результат — не просто проблемы с откручиванием, а реальный риск на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

