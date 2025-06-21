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Самые загадочные автомобили советской эпохи — раритеты, которые хотел бы иметь каждый коллекционер

3:51
Авто

Что общего между "Чайкой" и машиной для инвалидов? Оказывается, обе эти модели выпускались в кузове универсал, но видели их единицы. Эти машины не продавались в обычных автосалонах, а некоторые и вовсе не дошли до серийного производства. В СССР универсалы были редкостью, и только избранным выпадал шанс ими воспользоваться. Кто-то спасал партийную элиту, кто-то работал в такси, а кто-то давал свободу передвижения ветеранам войны.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Москвич-400-421: внедорожник в теле универсала

Эта модель задумывалась как часть большого семейства: параллельно с универсалом МЗМА разрабатывал пикап и кабриолет. Но ресурсов не хватало, проект продвигался с трудом. Чтобы ускорить работу, сборку разделили между несколькими заводами. Это помогло, но нарушило координацию — итоговая сборка отнимала слишком много времени. Пикап так и остался прототипом, а судьба универсала решалась специальной комиссией. Военных заинтересовал самоблокирующийся дифференциал, обеспечивающий проходимость на уровне внедорожников.

ГАЗ-24-02: универсал, который так и не стал народным

Основанный на базе "Волги", этот автомобиль получил мощный кузов, четырёхступенчатую механику и внушительную грузоподъёмность — до 2 тонн. При этом разгон до сотни занимал 21 секунду. Особенность конструкции — дефлектор на крыше, защищающий заднее стекло. Автомобиль активно использовался в госучреждениях и такси, но в свободной продаже не появлялся.

ЗИЛ-117Е: неотложка для элиты

Шестиместный медицинский универсал ЗИЛ-117Е создавался специально для высшего руководства. Эти машины можно было увидеть в кортежах и в гараже особого назначения. Снаружи — строгий стиль, внутри — полноценный медицинский блок. Символ служебной роскоши и секретности 70-х.

ГАЗ-13С: "Чайка" с багажником

На основе представительского седана создали всего 25 универсалов. Производство шло с 1973 по 1982 год. Автомобиль стал недосягаемой мечтой коллекционеров: почти все экземпляры служили в силовых структурах или правительственных организациях.

С-3Д: свобода передвижения для тех, кому тяжело

В 70-х на Серпуховском заводе появился новый тип транспорта — С-3Д. Этот маленький универсал был создан для инвалидов войны. Весил он около 500 кг, разгонялся до 55 км/ч и издавал мотоциклетный гул. Универсальная версия стала чуть просторнее, но оставалась двухдверной. Несмотря на скромные характеристики, для многих это была единственная возможность вести активную жизнь.

ГАЗ-РАФ-3902: мобильная клиника для избранных

Разработанный КБ ГАЗа и РАФа, этот медицинский универсал предназначался исключительно для высших должностных лиц. Внутри — всё необходимое для оказания экстренной помощи. Таких машин было всего около десяти. В народ они не попали и остались в тени.

ЗИЛ-41042: скорая, о которой не говорили

Снаружи — обычный чёрный ЗИЛ с зашторенными окнами. Внутри — спецоборудование для спасения партийной верхушки. Медицинские универсалы ЗИЛ-41042 использовались только в исключительных случаях. Всего построили менее 20 машин. Попытки обновить модель успеха не имели.

Уточнения

Рарите́т - в филателии весьма редкая почтовая марка (или её разновидность), а также очень редкие почтовый штемпель, цельная вещь или целая вещь, которые существуют в настоящее время в небольшом количестве экземпляров и представляют собой ценный коллекционный экземпляр.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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