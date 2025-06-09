Основные виды моторов: плюсы и минусы каждого

В мире техники и транспорта выбор двигателя — ключевой момент.
От типа мотора зависит эффективность, экономичность, надёжность и даже экологичность вашего автомобиля или техники. Разберёмся, какие основные виды моторов существуют сегодня, и в чём их сильные и слабые стороны.
1. Бензиновый двигатель
2. Дизельный двигатель
3. Электромотор
4. Гибридный двигатель
5. Роторный (Ванкеля) двигатель
Каждый вид мотора имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от задач и условий эксплуатации.
Бензиновые и дизельные двигатели остаются классикой для большинства транспортных средств, электромоторы набирают популярность в городах благодаря экологичности, а гибриды объединяют лучшее из двух миров. Роторные двигатели — редкость, но интересный технологический вариант.
Зная плюсы и минусы, вы сможете сделать осознанный выбор двигателя под свои нужды.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.