Зачем нужна нейтраль на АКПП и как не превратить её в катастрофу для коробки

3:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Нейтральная передача есть во всех типах коробок, но с активным распространением автоматов использовать её стали заметно реже. Если на "механике" нейтраль необходима даже для кратковременных остановок, то в случае с автоматами, роботами и вариаторами всё не так однозначно. Один из главных спорных моментов — стоит ли переводить селектор в режим "N" при остановке, например, на светофоре.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Во всех автоматических трансмиссиях есть два похожих режима: "P" (паркинг) и "N" (нейтраль). В обоих случаях двигатель и коробка не соединены, и при нажатии на газ автомобиль не двинется. Главное отличие — в "паркинге" активируется блокиратор трансмиссии, фиксирующий автомобиль, в то время как в "нейтрали" этого не происходит.

Почему водители включают нейтраль при остановке

Некоторые водители по привычке переводят селектор в положение "N" даже при кратковременных остановках. Обычно это объясняется следующими причинами:

снижение нагрузки на трансмиссию;

уменьшение нагрева коробки передач;

снижение вибраций на холостом ходу;

экономия ресурса сцепления (в случае с роботами старых поколений).

Когда нейтраль действительно была полезна

Ранее это было актуально на роботизированных коробках передач с сухим сцеплением (особенно на моделях 2000-х годов). В таких трансмиссиях сцепление не размыкалось автоматически, и если водитель стоял в "D" дольше 10-15 секунд, происходил активный износ узлов. Перевод в нейтраль действительно помогал продлить срок службы таких агрегатов.

Современные роботы оснащены системой автоматического размыкания сцепления, и при остановке трансмиссия сама снимает нагрузку.

Почему не стоит включать нейтраль на современных автоматах

Современные АКПП, вариаторы и новые роботы:

изначально рассчитаны на работу в режиме "D" при остановках;

не перегреваются и не испытывают критической нагрузки на светофорах;

при частом переключении между режимами испытывают лишнюю нагрузку на соленоиды, фрикционы и гидроблок ;

; не экономят топливо при переходе в "N" — расход остаётся прежним.

Таким образом, в большинстве случаев режим "N" использовать не нужно.

Когда нейтраль может быть уместна

Существуют ситуации, когда включение нейтрали всё же оправдано:

при жаре выше +30 °C , если автомобиль долго стоит в пробке или на светофоре (более 2-3 минут);

, если автомобиль долго стоит в пробке или на светофоре (более 2-3 минут); при перемещении автомобиля вручную (например, при эвакуации или на парковке);

(например, при эвакуации или на парковке); при буксировке машины;

машины; в случае аварийной остановки, если требуется временно исключить передачу крутящего момента.

Использовать нейтраль на автомате при каждой остановке не только бесполезно, но и потенциально вредно. Исключения возможны, но только в специфических условиях — жара, буксировка, эвакуация. В остальных случаях трансмиссия будет чувствовать себя лучше в режиме "D".

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

