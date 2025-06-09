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Электромобили vs. бензиновые: что выгоднее в 2025 году?

2:28
Авто

В 2025 году выбор между электромобилем и бензиновым авто становится всё более актуальным для многих водителей.

Hyundai Ioniq
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Hyundai Ioniq

Технологии развиваются стремительно, цены меняются, а государственные программы стимулируют переход на экологичный транспорт. Но что же на самом деле выгоднее сегодня — электромобиль или традиционный бензиновый автомобиль? Разбираемся вместе.

Стоимость и эксплуатация

На старте электромобили часто дороже бензиновых авто. Однако с учётом скидок, льгот и сниженных затрат на обслуживание (меньше деталей для ремонта, отсутствие замены масла) их суммарная стоимость владения становится привлекательной.

Бензиновые машины дешевле при покупке, но заправка, техническое обслуживание и ремонт обходятся дороже и регулярнее.

Заправка и зарядка

Зарядная инфраструктура в крупных городах развивается быстро, но в отдалённых районах с зарядками всё ещё напряжёнка. Заправка бензином занимает считанные минуты, в то время как зарядка электромобиля даже на быстрых станциях требует от 20 минут до часа. Это важный фактор для тех, кто часто ездит на дальние расстояния.

Экология и налоги

Электромобили — безусловные лидеры по уровню выбросов, так как не загрязняют воздух локально. В ряде регионов для них действуют налоговые льготы, бесплатная парковка и другие преференции. В то же время бензиновые машины обременены экологическими налогами, которые будут только расти.

Рынок и ассортимент

Сегодня на рынке представлено всё больше моделей электромобилей от бюджетных до премиальных. Бензиновый сегмент пока что шире и привычнее, но электромобили постепенно вытесняют традиционные автомобили, особенно в городах и странах с развитой экологической политикой.

В 2025 году электромобили становятся всё более выгодным выбором для тех, кто ценит экономию на обслуживании, экологию и готов адаптироваться к особенностям зарядки.

Бензиновые автомобили остаются оптимальным вариантом для тех, кому важна скорость заправки и широкий ассортимент в низком ценовом сегменте. Выбор зависит от личных потребностей и стиля жизни, но тренд на электрификацию очевиден.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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