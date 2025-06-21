Навигатор и спидометр спорят — кому верить, чтобы избежать штрафов каждому водителю

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Навигатор и спидометр часто "не согласны” друг с другом — и это не просто технический сбой. Кто и почему показывает неправильные цифры.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Современный водитель всё чаще полагается на навигатор, а не на приборную панель.

Он подскажет маршрут, предупредит о пробках и покажет, с какой скоростью вы едете. Но вот беда — данные навигатора и спидометра нередко различаются. Почему так происходит?

Виды навигаторов и особенности измерений

Существует два основных типа навигаторов:

Встроенные в мультимедийную систему автомобиля.

Их интерфейс может быть удобным, но карты быстро устаревают, а данные о трафике — не всегда актуальны.

Их интерфейс может быть удобным, но карты быстро устаревают, а данные о трафике — не всегда актуальны. Мобильные приложения на смартфонах.

Подключаются через Android Auto или Apple CarPlay, работают с актуальными данными и, как правило, точнее показывают скорость.

Любопытный факт: встроенные навигаторы часто повторяют показания спидометра, тогда как мобильные приложения могут показывать на 5-10% меньше.

Откуда берутся расхождения

Данные спидометра завышены — и это сделано намеренно. Скорость в автомобиле измеряется с помощью датчиков ABS или ESP, но спидометр, как правило, показывает значение чуть выше фактической скорости.

Зачем это нужно:

Это предусмотрено стандартами, чтобы избежать штрафов из-за погрешности.

из-за погрешности. Производители закладывают "запас”, чтобы не занижать скорость.

Разгон до 100 км/ч на завышенных цифрах выглядит быстрее — создаётся ощущение динамики.

Навигатор считает иначе

Мобильные навигаторы берут данные напрямую со спутников, а не с колёс. В результате их показания точнее, особенно при движении по прямой.

Однако и у них есть свои слабые места:

На старте и при резких поворотах спутниковая система может "запаздывать”.

В тоннелях и плотной застройке GPS может давать сбои.

На что ориентироваться — на спидометр или навигатор:

Если вы хотите:

Избежать штрафов за превышение скорости — ориентируйтесь на спидометр.

Понять реальную скорость движения — полезно сверяться с навигатором.

Небольшое расхождение — это норма.

Производители автомобилей сознательно завышают показания спидометра, и это продиктовано как безопасностью, так и юридическими тонкостями. Навигаторы же стремятся к точности, но тоже не без оговорок.

Уточнения

GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.

