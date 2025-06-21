Навигатор и спидометр спорят — кому верить, чтобы избежать штрафов каждому водителю

Навигатор и спидометр часто "не согласны” друг с другом — и это не просто технический сбой. Кто и почему показывает неправильные цифры.
Современный водитель всё чаще полагается на навигатор, а не на приборную панель.
Он подскажет маршрут, предупредит о пробках и покажет, с какой скоростью вы едете. Но вот беда — данные навигатора и спидометра нередко различаются. Почему так происходит?
Виды навигаторов и особенности измерений
Существует два основных типа навигаторов:
Любопытный факт: встроенные навигаторы часто повторяют показания спидометра, тогда как мобильные приложения могут показывать на 5-10% меньше.
Откуда берутся расхождения
Данные спидометра завышены — и это сделано намеренно. Скорость в автомобиле измеряется с помощью датчиков ABS или ESP, но спидометр, как правило, показывает значение чуть выше фактической скорости.
Зачем это нужно:
Навигатор считает иначе
Мобильные навигаторы берут данные напрямую со спутников, а не с колёс. В результате их показания точнее, особенно при движении по прямой.
Однако и у них есть свои слабые места:
На что ориентироваться — на спидометр или навигатор:
Если вы хотите:
Избежать штрафов за превышение скорости — ориентируйтесь на спидометр.
Понять реальную скорость движения — полезно сверяться с навигатором.
Небольшое расхождение — это норма.
Производители автомобилей сознательно завышают показания спидометра, и это продиктовано как безопасностью, так и юридическими тонкостями. Навигаторы же стремятся к точности, но тоже не без оговорок.
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