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Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!

3:08
Авто

Быть проводником в Советском Союзе — это не работа, а образ жизни. Ни тебе сна, ни тишины, ни права на усталость.

Проводница
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проводница

Зато — кипяток круглосуточно, подстаканник прилагается, а за каждым пассажиром — как за ребёнком в садике. И всё это — с неизменной вежливостью и железнодорожной строгостью.

График — мать дисциплины

Главное правило советского поезда: если в расписании написано "14:07" — значит, в 14:08 ты уже опоздал навсегда. Проводник знал этот график лучше, чем своё отчество.

Ошибся на пару минут — и уже виноват в разрушении пятилетки. Всё чётко: прибыл, выдохнул, проводил пассажиров в туалет (в вагоне-то на станции закрыт!), дал свисток, убрал подушки — и снова по шпалам в вечность.

Вагон-чайхана

Советский поезд без чая — как баня без веников. И тут проводник превращался в бариста-парильщика. Всё кипит, парит, шкварчит.

Подстаканник — как пропуск в клуб постоянных пассажиров. Стеклянный стакан звенел в металлической оправе как колокольчик хорошего вкуса. А чай был неизменно чёрный и горячий, даже если на улице +30. В меню — чай, печенье, и взгляд, от которого забываешь про все свои вопросы.

Проверка багажа — шоу одного актёра

Каждый второй чемодан в СССР был потенциальным источником сюрпризов. А вдруг кто-то везёт самогонный аппарат, живую курицу или тумбочку? Проводник знал: лучше лишний раз перепроверить, чем потом объяснять, почему из купе доносятся кукареканье и запах перегара.

Он был одновременно детективом, таможенником и дипломатом. С виду — улыбка, в голове — инвентаризация всего вагона.

Сон? Не, не слышали

Смена длилась сутки и дольше. Пока пассажиры храпят под шум рельсов, проводник сидит, будто часовой у Мавзолея. Ни шагу в сторону, ни дремоты.

Что если кто-то попытается открыть окно на ходу? А если случайно перепутает станции? А если кто-то попытается сбежать без чая?

Форму гладим, нервы не трепим

Даже после 20 часов пути проводник должен выглядеть, как будто только что сошёл с обложки журнала "Огонёк". Фуражка прямо, воротничок белоснежный, улыбка — по уставу. Он — лицо поезда, голос станции и душа железнодорожной романтики.

Советский проводник — это не просто человек. Это универсальный солдат на рельсах, который одновременно и в пути, и на посту, и немного психолог. Он не задаёт лишних вопросов, он подаёт кипяток и успокаивает плачущих детей.

А если тебе повезло и твой проводник оказался разговорчивым — он расскажет тебе и про всю страну, и про расписание поездов до Владивостока, и про то, почему в подстаканнике чай вкуснее. Потому что быть проводником — это когда ты не едешь в поезде. Ты — и есть поезд.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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