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Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды

3:01
Авто

До турбинной революции 2000-х, весь автоспорт и суперкар-индустрия держались на чистом атмосферном дыхании.

Lamborghini Miura SV
Фото: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lamborghini Miura SV

Эти машины стали символами целых эпох. Они громкие, бешеные, редкие — и полностью механические. В этом топе: атмосферные авто до 2000 года, которые сочетали мощность, скорость и дух свободы.

5 место — Lamborghini Miura SV (1971, 385 л. с.)

4.0 V12. Макс. скорость: 285 км/ч. Первый в мире суперкар в классическом понимании: среднемоторный V12, формы как у мечты. До сих пор — предмет культа.

4 место — Honda NSX (1990, 280 л. с.)

3.0 V6 VTEC. Макс. скорость: ~270 км/ч. Создан при участии Айртона Сенны. NSX доказал, что надёжность и отзывчивость могут жить рядом с гоночной управляемостью. Инженерное чудо 90-х.

3 место — Porsche 911 Carrera RS 2.7 (1973, 210 л. с.)

2.7 H6. 0-100 км/ч: 5.5 сек. "Утка" — так прозвали её за хвостовой спойлер. Одна из самых сбалансированных машин XX века. Вес: менее тонны. Управление — острое, как скальпель.

2 место — Ferrari F50 (1995, 520 л. с.)

4.7 V12 от болида F1. Макс. скорость: 325 км/ч. Это был болид Формулы 1 с кузовом. Максимально аналоговый, минимально комфортный. Каждый выезд на нём — как сессия на треке.

1 место — McLaren F1 (1992, 680 л. с.)

6.1 V12 BMW S70/2. Макс. скорость: 386 км/ч. Это вершина. Сделан из титана, карбона и золота. У него 3 места, механика и атмосфера, способная порвать Veyron. Без компромиссов. И всё это в 1992 году.

Атмосферные машины до 2000 года — это про водителя, а не электронику. В них нет режима "eco" или ассистентов. Есть только мотор, рулевое, сцепление и звук, от которого щемит в груди. Они — честные, и именно за это стали вечными.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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