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Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться

Авто

Многие водители уверены: чтобы экономить бензин, нужно просто меньше ездить. На деле всё куда интереснее — есть приём, которым почти никто не пользуется, хотя он может заметно сократить расход топлива.

Педали
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Педали

В чём секрет

Суть метода проста: отпуская педаль газа не резко, а плавно, вы позволяете двигателю перейти в режим принудительного холостого хода. В этот момент топливо практически не подаётся, а автомобиль продолжает катиться за счёт инерции. Это особенно полезно при торможении, на спусках и в плотном городском трафике.

Инженеры называют этот режим "топливная отсечка" — она активируется, когда водитель убирает ногу с газа при включенной передаче. При этом подача топлива может снижаться почти до нуля.

Где работает лучше всего

Трюк эффективен:

  • при езде на дальние расстояния,

  • на трассах с чередующимися подъёмами и спусками,

  • в городском режиме с частыми остановками и разгонами.

Важно: при использовании этого способа не нужно сразу переходить в нейтраль — в этом случае отсечка не сработает. Лучше продолжать движение на передаче с полностью отпущенной педалью газа.

Почему об этом мало кто знает

Многие водители интуитивно переходят в нейтраль, считая, что это снижает расход. Однако современные двигатели и ЭБУ (электронные блоки управления) устроены иначе: именно на передаче можно добиться максимальной экономии.

Кроме того, этот приём безопаснее — автомобиль лучше контролируется, особенно в плохую погоду.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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