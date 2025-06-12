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В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка

2:12
Авто

В условиях постоянного роста цен на топливо всё чаще возникает вопрос: а где бензин по-настоящему доступен? Ответ на него дали данные за апрель 2025 года — и они оказались весьма неожиданными.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Зарплаты против цен: кто в выигрыше

В среднем по стране литр АИ-92 стоил 56,48 рубля — это на 2,4% больше, чем в декабре 2024 года. Но реальная доступность топлива зависит не столько от цены на заправке, сколько от уровня зарплат в регионе.

Лидером по соотношению зарплаты к стоимости топлива стал Ямало-Ненецкий автономный округ — там можно купить свыше 2000 литров 92-го бензина на одну среднюю зарплату. Москва и Чукотский АО тоже входят в тройку самых "топливо-доступных" регионов.

Топ-9 регионов с лучшим соотношением

Жители следующих субъектов могут позволить себе свыше 1500 литров бензина на одну зарплату:

  • Ненецкий АО

  • Ханты-Мансийский АО

  • Магаданская область

  • Сахалин

  • Санкт-Петербург

  • Мурманская область

  • Камчатка

  • Московская область

  • Якутия

Где бензин — роскошь

А вот в республиках Северного Кавказа ситуация иная. В Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на среднюю зарплату можно купить менее 750 литров бензина. Это — самая низкая доступность топлива в стране.

Где дешевле, а где дороже

Самые низкие цены на топливо наблюдаются в Челябинской области (52,75 рубля), Кургане (52,83 рубля) и Татарстане (53,57 рубля). А абсолютный рекорд по дороговизне — у Якутии, где литр стоит 72,07 рубля.

Всего в 79 регионах страны зафиксирован рост цен по сравнению с концом прошлого года. Лишь в четырёх субъектах стоимость топлива снизилась.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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