В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка

В условиях постоянного роста цен на топливо всё чаще возникает вопрос: а где бензин по-настоящему доступен? Ответ на него дали данные за апрель 2025 года — и они оказались весьма неожиданными.
В среднем по стране литр АИ-92 стоил 56,48 рубля — это на 2,4% больше, чем в декабре 2024 года. Но реальная доступность топлива зависит не столько от цены на заправке, сколько от уровня зарплат в регионе.
Лидером по соотношению зарплаты к стоимости топлива стал Ямало-Ненецкий автономный округ — там можно купить свыше 2000 литров 92-го бензина на одну среднюю зарплату. Москва и Чукотский АО тоже входят в тройку самых "топливо-доступных" регионов.
Жители следующих субъектов могут позволить себе свыше 1500 литров бензина на одну зарплату:
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Магаданская область
Сахалин
Санкт-Петербург
Мурманская область
Камчатка
Московская область
Якутия
А вот в республиках Северного Кавказа ситуация иная. В Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на среднюю зарплату можно купить менее 750 литров бензина. Это — самая низкая доступность топлива в стране.
Самые низкие цены на топливо наблюдаются в Челябинской области (52,75 рубля), Кургане (52,83 рубля) и Татарстане (53,57 рубля). А абсолютный рекорд по дороговизне — у Якутии, где литр стоит 72,07 рубля.
Всего в 79 регионах страны зафиксирован рост цен по сравнению с концом прошлого года. Лишь в четырёх субъектах стоимость топлива снизилась.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.
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