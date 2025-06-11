Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гогунский заявил, что у женщины должна быть отдельная комната для месячных
Купить квартиру станет проще: эти две хитрости помогут сэкономить на ипотеке
Нейросеть заблокировали на время экзаменов в Китае
Невероятный успех: в Ростовской области начали выращивать молодь длиннопалого рака
Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха
Только иллюзия мышления: Apple разоблачает преувеличенные возможности крупных языковых моделей
Когда чайка атакует: как защититься от агрессивной птицы на пляже
Пространственные решения для дачи: как правильно организовать хранение инструментов
Вы точно не знали: вот зачем нужна третья ячейка в диспенсере стиральной машины

Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца

1:58
Авто

Кажется, что в жару автомобиль пачкается ещё быстрее — и хочется немедленно его отмыть. Но если делать это неправильно, можно не освежить машину, а наоборот — испортить её внешний вид.

Хромированный внедорожник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хромированный внедорожник

Почему не стоит мыть машину на солнце

Летом особенно важно избегать мойки автомобиля под прямыми солнечными лучами. Жара делает процесс опасным для лакокрасочного покрытия: вода и химия могут быстро высохнуть, оставив разводы и пятна, а в худшем случае — вызвав появление микротрещин на поверхности.

Такие "паутинки" становятся особенно заметны на тёмных кузовах. Поэтому лучше всего мыть машину в тени или в крытом помещении, дождавшись, пока кузов остынет.

Не откладывайте мойку в жаркую погоду

Пыль, грязь, птичий помёт и даже капли с деревьев на солнце буквально "впитываются" в покрытие автомобиля. Поэтому, по словам эксперта, откладывать мойку в жару — плохая идея. Загрязнения, оставленные надолго, могут навсегда испортить блеск кузова.

Оптимальная частота — раз в 7-10 дней. А чтобы сохранить эффект надолго, стоит воспользоваться защитными средствами: воском, полиролью или керамическими составами. Они не только добавят блеска, но и снизят риск выгорания краски и прилипания пыли.

Где лучше парковать летом

Помимо правильной мойки, Трушкова советует по возможности избегать парковки под солнцем. Прямые лучи негативно влияют не только на кузов, но и на пластиковые и резиновые детали, ускоряя их износ.

А шины выдержат

Летом страдает не только лак. На раскалённом асфальте сильно нагреваются шины. Это может привести к ухудшению управляемости, особенно при высокой скорости. Регулярная проверка давления и состояния протектора в жару — необходимость, а не формальность.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Последние материалы
Ноу-хау в российской психбольнице: символом учреждения стала Кукуха
Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца
Пространственные решения для дачи: как правильно организовать хранение инструментов
Режим ЧС: засуха повлияла на жизнь в десяти районах Ростовской области
Вы точно не знали: вот зачем нужна третья ячейка в диспенсере стиральной машины
Не только зима: чем заняться в Доломитовых Альпах летом
Снижаем холестерин вкусно: 8 продуктов, которые помогут сохранить здоровье
Я буду богатым или бедным пенсионером? Вот как рассчитать размер будущих выплат
Самые безопасные способы эпиляции для нежной кожи — что действительно работает
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.