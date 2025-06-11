Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца

Кажется, что в жару автомобиль пачкается ещё быстрее — и хочется немедленно его отмыть. Но если делать это неправильно, можно не освежить машину, а наоборот — испортить её внешний вид.
Летом особенно важно избегать мойки автомобиля под прямыми солнечными лучами. Жара делает процесс опасным для лакокрасочного покрытия: вода и химия могут быстро высохнуть, оставив разводы и пятна, а в худшем случае — вызвав появление микротрещин на поверхности.
Такие "паутинки" становятся особенно заметны на тёмных кузовах. Поэтому лучше всего мыть машину в тени или в крытом помещении, дождавшись, пока кузов остынет.
Пыль, грязь, птичий помёт и даже капли с деревьев на солнце буквально "впитываются" в покрытие автомобиля. Поэтому, по словам эксперта, откладывать мойку в жару — плохая идея. Загрязнения, оставленные надолго, могут навсегда испортить блеск кузова.
Оптимальная частота — раз в 7-10 дней. А чтобы сохранить эффект надолго, стоит воспользоваться защитными средствами: воском, полиролью или керамическими составами. Они не только добавят блеска, но и снизят риск выгорания краски и прилипания пыли.
Помимо правильной мойки, Трушкова советует по возможности избегать парковки под солнцем. Прямые лучи негативно влияют не только на кузов, но и на пластиковые и резиновые детали, ускоряя их износ.
Летом страдает не только лак. На раскалённом асфальте сильно нагреваются шины. Это может привести к ухудшению управляемости, особенно при высокой скорости. Регулярная проверка давления и состояния протектора в жару — необходимость, а не формальность.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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