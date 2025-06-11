Моете, чтобы блестела — а она тускнеет: ошибка, которая лишает кузов глянца

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Кажется, что в жару автомобиль пачкается ещё быстрее — и хочется немедленно его отмыть. Но если делать это неправильно, можно не освежить машину, а наоборот — испортить её внешний вид.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хромированный внедорожник

Почему не стоит мыть машину на солнце

Летом особенно важно избегать мойки автомобиля под прямыми солнечными лучами. Жара делает процесс опасным для лакокрасочного покрытия: вода и химия могут быстро высохнуть, оставив разводы и пятна, а в худшем случае — вызвав появление микротрещин на поверхности.

Такие "паутинки" становятся особенно заметны на тёмных кузовах. Поэтому лучше всего мыть машину в тени или в крытом помещении, дождавшись, пока кузов остынет.

Не откладывайте мойку в жаркую погоду

Пыль, грязь, птичий помёт и даже капли с деревьев на солнце буквально "впитываются" в покрытие автомобиля. Поэтому, по словам эксперта, откладывать мойку в жару — плохая идея. Загрязнения, оставленные надолго, могут навсегда испортить блеск кузова.

Оптимальная частота — раз в 7-10 дней. А чтобы сохранить эффект надолго, стоит воспользоваться защитными средствами: воском, полиролью или керамическими составами. Они не только добавят блеска, но и снизят риск выгорания краски и прилипания пыли.

Где лучше парковать летом

Помимо правильной мойки, Трушкова советует по возможности избегать парковки под солнцем. Прямые лучи негативно влияют не только на кузов, но и на пластиковые и резиновые детали, ускоряя их износ.

А шины выдержат

Летом страдает не только лак. На раскалённом асфальте сильно нагреваются шины. Это может привести к ухудшению управляемости, особенно при высокой скорости. Регулярная проверка давления и состояния протектора в жару — необходимость, а не формальность.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

