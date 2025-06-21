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Когда объезд превращается в нарушение: важные правила, о которых должен знать каждый водитель

2:43
Авто

Иногда ДТП или внезапная поломка способны полностью остановить движение, особенно на узких дорогах. Машины быстро скапливаются в заторе, и водителю приходится выбирать: ждать, пока препятствие уберут, или искать объезд. Однако не все варианты объезда разрешены законом.

Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония
Фото: Flickr by Shuets Udono, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония

Почему проблемы возникают именно на узких дорогах

Когда один автомобиль заглох или произошла авария, движение тут же блокируется. Устранить препятствие быстро не всегда возможно, а позади образуется длинная очередь. Некоторые водители терпеливо ждут, другие пытаются объехать затор, рискуя нарушить правила.

Варианты действий на дороге

  • В черте города: выбор ограничен — либо ждать прибытия инспектора или регулировщика, либо нарушать правила, пересекаючи сплошную линию и выезжая на встречную полосу.

  • На загородных трассах: можно попытаться проехать по обочине, но и это нарушение, наказуемое штрафом.

Важный совет — руководствуйтесь ПДД и Кодексом об административных правонарушениях. В некоторых случаях терпеливое ожидание — наименее рискованный вариант, который поможет избежать штрафов и проблем.

Ошибочные представления водителей

Многие думают, что если манёвр выглядит безопасным, значит он разрешён. На самом деле пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу — нарушение с штрафом от 1 500 до 2 250 рублей. Аналогично штрафуется движение по обочине — 2 250 рублей.

Как минимизировать риск

Если полоса полностью заблокирована, а съезд на обочину есть, можно остановиться сразу после съезда и подождать. Формально это считается остановкой, допустимой при отсутствии запрещающих знаков или разметки. Такой способ снижает вероятность штрафа, но не гарантирует полного освобождения от ответственности.

Что делать при полной блокировке дороги

Закон запрещает объезд по полосе встречного движения. Водитель обязан остановиться и ждать сотрудников ДПС, которые возьмут на себя регулирование. Тем не менее, многие рискуют и всё же пытаются объехать.

Если нарушение зафиксировано, шанс избежать штрафа есть благодаря статье 2.9 КоАП РФ. Она даёт возможность получить устное предупреждение, если нарушение было незначительным и не привело к опасности. Однако это скорее исключение, чем правило — окончательное решение принимает инспектор или суд.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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