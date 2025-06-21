Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав

АЗС — это объекты с повышенной пожароопасностью, поэтому правила поведения здесь очень строгие. Однако многие водители либо из-за незнания, либо по невнимательности совершают ошибки, которые могут привести не только к штрафам, но и к более серьёзным последствиям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Основные ошибки водителей на АЗС, которые могут привести к проблемам:

Курение на территории заправки. Нарушение запрещено законом и влечёт штраф от 500 до 1 500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ).

Незаглушенный двигатель при заправке. Это нарушение противопожарных правил, штраф — до 50 000 рублей (статья 20.4 КоАП РФ).

Проведение ремонта рядом с колонками. Запрещено в радиусе 15 метров, с такими же штрафными санкциями.

Превышение скорости на территории АЗС. Здесь действуют стандартные ограничения, нарушение может привести к штрафу от 750 до 7 500 рублей или лишению прав до шести месяцев.

Забыть отсоединить заправочный пистолет и начать движение. Рассматривается как оставление места ДТП — лишение прав от одного года до полутора или арест до 15 суток (статья 12.27 КоАП РФ).

Игнорирование разметки и неправильное движение к колонкам. Влечёт административную ответственность.

Некоторые водители ошибочно считают, что на АЗС можно вести себя свободно, однако на территории заправки действуют все обычные правила дорожного движения. Соблюдение этих требований помогает избежать штрафов и неприятностей.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

