Мотоцикл в СССР: как два колеса стали символом свободы и смелости

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В стране, где личный автомобиль — это почти миф, мотоцикл был настоящим шиком и вызовом судьбе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Мотоциклист

За рулём "Восхода" или "Ижа" ты не просто ехал — ты боролся с дорогами, ветром и взглядами прохожих.

Свобода на двух колёсах

Мотоцикл — это когда хочешь уехать из серых дворов в мир приключений, но вместо этого едешь в соседний город на встречу с друзьями. Рёв мотора — музыка для тех, кто мечтал о скоростях и ветре в лицо.

Ремонт — это искусство

Поломки были почти обязательны, но это только сближало владельцев мотиков. Умение починить "железного коня" — гордость каждого байкера-любителя, а "механик на районе" — чуть ли не локальный герой.

Кожаная куртка и шлем — не просто экипировка, а статус

В кожанке и с шлемом ты выглядел так, будто готов к съёмкам в зарубежном фильме. Правда, скорость ограничивалась не только техникой, но и состоянием дорог, зато стиль — на высоте.