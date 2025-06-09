Мотоцикл в СССР: как два колеса стали символом свободы и смелости

В стране, где личный автомобиль — это почти миф, мотоцикл был настоящим шиком и вызовом судьбе.
За рулём "Восхода" или "Ижа" ты не просто ехал — ты боролся с дорогами, ветром и взглядами прохожих.
Свобода на двух колёсах
Мотоцикл — это когда хочешь уехать из серых дворов в мир приключений, но вместо этого едешь в соседний город на встречу с друзьями. Рёв мотора — музыка для тех, кто мечтал о скоростях и ветре в лицо.
Ремонт — это искусство
Поломки были почти обязательны, но это только сближало владельцев мотиков. Умение починить "железного коня" — гордость каждого байкера-любителя, а "механик на районе" — чуть ли не локальный герой.
Кожаная куртка и шлем — не просто экипировка, а статус
В кожанке и с шлемом ты выглядел так, будто готов к съёмкам в зарубежном фильме. Правда, скорость ограничивалась не только техникой, но и состоянием дорог, зато стиль — на высоте.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.