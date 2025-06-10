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Тест-драйв или фатальная ошибка: как не потерять деньги на ошибочном выборе авто

Авто

Планируете купить автомобиль? Начните с тест-драйва. Это не просто формальность, а важный этап, позволяющий оценить машину в реальных условиях. Чтобы не упустить ничего важного, возьмите с собой контрольный список, который подскажет, на что обратить внимание во время поездки.

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Важно проходить тест-драйв именно на той комплектации и типе двигателя, который вы собираетесь приобрести. Прокатитесь по разным типам дорог — в городе, на шоссе и просёлке. Оцените поведение автомобиля в потоке, при парковке и во дворе, проверьте работу систем помощи водителю, мультимедиа и навигации. Убедитесь в комфорте — не только для вас, но и для пассажиров. Если возможно, возьмите с собой спутника или емью — особенно если планируете использовать авто ежедневно.

Сравните ощущения от нескольких моделей — даже если вы уверены в выборе. Иногда альтернативы могут приятно удивить.

Что делать, если во время тест-драйва произойдёт ДТП? Демонстрационные авто у дилеров, как правило, застрахованы, но франшиза может лечь на вас. Заранее уточните условия — особенно сумму возможных выплат. В случае повреждений обязательно всё зафиксируйте и сделайте фото.

Покупаете у частного продавца? Подготовьте письменное соглашение о тест-драйве. В нём стоит прописать порядок ответственности, особенно в случае аварии или возврата.

Не спешите заключать сделку сразу после поездки. Даже если впечатления положительные, дайте себе время всё обдумать. Переспите с этим решением, обсудите с близкими и протестируйте другие варианты.

Хорошо организованный тест-драйв — ваш шанс убедиться, что будущий автомобиль будет радовать вас не только внешне, но и в каждодневной эксплуатации.

Уточнения

Тест-драйв (англ. test drive — пробная поездка) — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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