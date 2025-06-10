Ты не видишь подвоха — и именно на это они рассчитывают: как работают современные перекупы

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1:49
Авто

Выбрать подержанный автомобиль — как пройти минное поле. Особенно если на пути встречается опытный перекупщик, умеющий превратить хлам в "конфетку". Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал, какие риски подстерегают покупателей и как не попасться на удочку. Об этом сообщает издание "За рулем".

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Скрытые проблемы и "белые" базы

На первый взгляд машина может быть в отличном состоянии — свежий салон, блестящий кузов, ровный пробег. Но всё это может оказаться ловкой маскировкой. Скрученный одометр, участие в аварии, ограничения на регистрацию — стандартный набор сюрпризов от недобросовестных продавцов.

Проверка VIN-номера в базах ГАИ и ФССП — обязательный минимум. Это помогает узнать, не наложены ли аресты, нет ли долгов или имущественных споров. Но помните: если сегодня в базе "чисто", это не значит, что завтра не всплывёт новое ограничение.

ДТП, которых "не было"

Многие машины восстанавливают после аварий в гаражах, без оформления по страховке. В таких случаях в официальных базах — пусто. А значит, ни ГАИ, ни страховые не покажут истинную историю. Чтобы раскрыть эти тайны, стоит пробить авто через базы объявлений и посмотреть на историю ремонтов и выплат.

Почему важно звать профессионала

Даже при всех проверках гарантии нет. Только человек с опытом способен распознать признаки некачественного ремонта, определить, был ли скручен пробег, и найти "следы" аварий, которых, казалось бы, нет. Поэтому Ладушкин советует: хотите избежать покупки проблемной машины — зовите эксперта.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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