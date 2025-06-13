Врезался — и не виноват: когда ГАИ неожиданно встаёт на сторону водителя

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Ещё недавно всё было просто: если ты врезался — ты и виноват. Но теперь автоинспекторы и суды всё чаще смотрят глубже. Особенно когда речь идёт о столкновении с машиной, оставленной с нарушением.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Больше не "виновен по умолчанию"

Раньше водителю вменяли вину на основании пункта 10.1 ПДД: выбрал скорость, не обеспечившую торможение — будь добр, отвечай. Эта норма стала универсальным аргументом против любого, кто стал участником ДТП, даже если перед ним внезапно возникло препятствие.

Но сейчас многое зависит от обстоятельств. Если машина стояла с нарушениями — на проезжей части, без аварийки, без знака, особенно вне города — всё может обернуться против её владельца. В таких случаях инспекторы всё чаще отказываются автоматом признавать вину второго участника.

Где стоял — теперь решает всё

Пункт 12.5 ПДД запрещает стоянку на проезжей части вне населённых пунктов. Если автомобиль стоит на опасном участке — у поворота, на подъёме, в тёмном месте, без предупреждающих сигналов — это прямое создание аварийной ситуации. А значит, ответственность может лечь на владельца этой машины, а не на того, кто в неё въехал.

Ограниченная видимость и здравый смысл

ДТП чаще всего происходят там, где водителю сложно вовремя среагировать: на скользкой дороге, в лесополосе, ночью, в тумане. Даже если скорость была допустимой, а маневры — аккуратными, внезапно возникшее препятствие может быть непреодолимым.

В таких случаях ГАИ и суды всё чаще считают, что вину должен нести тот, кто оставил машину в опасном месте без нужной сигнализации.

Что важно при разборе

Ключевую роль играют доказательства: видео с регистратора, показания свидетелей, фотографии места аварии. Если можно подтвердить, что водитель не мог вовремя заметить препятствие, а авто было припарковано с нарушениями — ответственность ляжет не на того, кто столкнулся, а на того, кто создал опасность.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

