Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба с неизвестным принцем: Анастасия Волочкова предчувствует сногсшибательные перемены в своей жизни
Свежий воздух и вкус жизни: путешественник назвал страны, где русские чувствуют себя как в сказке
Ложь, которая становится образом жизни: что происходит с такими людьми
Этот шаг забывают 90% людей: почему плов получается липким и как это исправить
Даже в октябре на грядке свежие огурцы: проверьте, всё ли вы делаете правильно
Бой, который не выбирают: как люди сталкиваются с медведем — и выживают
Эти детали ремонта способны удвоить стоимость квартиры — но многие их игнорируют
Выглядит как обычный ремонт, но на деле — кошмар: чего боятся в автосервисах
Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага

Врезался — и не виноват: когда ГАИ неожиданно встаёт на сторону водителя

2:14
Авто

Ещё недавно всё было просто: если ты врезался — ты и виноват. Но теперь автоинспекторы и суды всё чаще смотрят глубже. Особенно когда речь идёт о столкновении с машиной, оставленной с нарушением.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Больше не "виновен по умолчанию"

Раньше водителю вменяли вину на основании пункта 10.1 ПДД: выбрал скорость, не обеспечившую торможение — будь добр, отвечай. Эта норма стала универсальным аргументом против любого, кто стал участником ДТП, даже если перед ним внезапно возникло препятствие.

Но сейчас многое зависит от обстоятельств. Если машина стояла с нарушениями — на проезжей части, без аварийки, без знака, особенно вне города — всё может обернуться против её владельца. В таких случаях инспекторы всё чаще отказываются автоматом признавать вину второго участника.

Где стоял — теперь решает всё

Пункт 12.5 ПДД запрещает стоянку на проезжей части вне населённых пунктов. Если автомобиль стоит на опасном участке — у поворота, на подъёме, в тёмном месте, без предупреждающих сигналов — это прямое создание аварийной ситуации. А значит, ответственность может лечь на владельца этой машины, а не на того, кто в неё въехал.

Ограниченная видимость и здравый смысл

ДТП чаще всего происходят там, где водителю сложно вовремя среагировать: на скользкой дороге, в лесополосе, ночью, в тумане. Даже если скорость была допустимой, а маневры — аккуратными, внезапно возникшее препятствие может быть непреодолимым.

В таких случаях ГАИ и суды всё чаще считают, что вину должен нести тот, кто оставил машину в опасном месте без нужной сигнализации.

Что важно при разборе

Ключевую роль играют доказательства: видео с регистратора, показания свидетелей, фотографии места аварии. Если можно подтвердить, что водитель не мог вовремя заметить препятствие, а авто было припарковано с нарушениями — ответственность ляжет не на того, кто столкнулся, а на того, кто создал опасность.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Последние материалы
Этот шаг забывают 90% людей: почему плов получается липким и как это исправить
Бой, который не выбирают: как люди сталкиваются с медведем — и выживают
Даже в октябре на грядке свежие огурцы: проверьте, всё ли вы делаете правильно
Эти детали ремонта способны удвоить стоимость квартиры — но многие их игнорируют
Выглядит как обычный ремонт, но на деле — кошмар: чего боятся в автосервисах
Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага
Одна ошибка после встречи с медузой — и боль усиливается в разы
Упражнения на ползание: путь к лучшей физической форме
Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов
Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.