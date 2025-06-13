Выглядит как обычный ремонт, но на деле — кошмар: чего боятся в автосервисах

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Не всякая поломка вызывает у мастера азарт. Есть работы, от которых автослесари открещиваются — даже если задача технически выполнима. Причины разные: от убыточности до риска нарваться на суд. Вот семь видов ремонта, за которые в СТО берутся крайне неохотно — или не берутся вовсе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

1. Смазка шасси на рамных внедорожниках

На первый взгляд — дело нехитрое. Но на деле — куча грязи, нулевая маржа и тонна времени. Чтобы обработать шасси Toyota Fortuner, нужно поднимать машину, снимать защиту и возиться под ней. Такой ремонт невыгоден, поэтому мастера либо просят внушительную сумму, либо мягко отказываются.

2. Замена ГРМ на старых премиум-седанах

Добраться до привода ГРМ — значит разобрать полмашины. В старых Audi или BMW это сопряжено с рисками: крепёж изношен, детали могут лопнуть, а "сюрпризы" только добавят проблем. Учитывая риски и непредсказуемость, многие СТО избегают таких заказов.

3. Ремонт LED-оптики

Современные фары — дорогое удовольствие. Например, у BMW и Mercedes блок управления светом — герметичный и формально неремонтируемый. Вмешательство нарушает гарантию, не даёт уверенности в результате, и может привести к новой поломке. Итог: СТО не хотят нести ответственность и уходят от такой работы.

4. Редкие и экзотические автомобили

Volkswagen Phaeton или Mazda RX-8 — мечта коллекционера, кошмар для механика. Отсутствие документации, нестандартные системы, редкие запчасти делают любой ремонт похожим на рулетку. Никто не хочет брать в работу машину, по которой невозможно рассчитать ни сроки, ни итоговую цену.

5. Машины с внесёнными изменениями

Тюнинг, свапы, перепрошивки блоков — всё это превращает автомобиль в юридическую мину. Формально такие авто должны быть сертифицированы, но это делают единицы. Если что-то пойдёт не так — мастер в ответе. А значит, проще отказаться.

Уточнения

Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких как, например, динамометр, автосканер и т. д. Ранее профессия называлась автослесарь.

