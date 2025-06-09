Топ-5 ошибок при эксплуатации авто в жару, которые сокращают срок службы машины

Летняя жара создаёт особые нагрузки на автомобиль, и неправильное обращение с машиной может привести к серьёзным проблемам и преждевременному износу.
Давайте рассмотрим топ-5 ошибок, которые совершают водители в тёплый сезон, и как их избежать, чтобы продлить жизнь своему авто.
1. Недооценка опасности перегрева двигателя
Многие игнорируют предупреждения о высокой температуре двигателя, что приводит к серьёзным повреждениям, включая пробой прокладки ГБЦ.
2. Чрезмерное использование кондиционера без отдыха
Постоянная работа кондиционера без пауз изнашивает компрессор и увеличивает нагрузку на двигатель, снижая его ресурс.
3. Неправильное хранение автомобиля под солнцем
Парковка без тени и без защитных средств приводит к выгоранию краски, повреждению салона и ускоренному износу резиновых уплотнителей.
4. Необращение внимания на состояние шин и давление
Неправильное давление и износ шин в жару могут стать причиной аварий и увеличенного расхода топлива.
5. Запуск и агрессивная езда сразу после стоянки на солнце
Это создаёт сильную нагрузку на мотор и трансмиссию, ускоряя износ деталей.
Соблюдение простых правил в летний сезон поможет сохранить ваш автомобиль дольше и избежать дорогостоящих ремонтов.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.