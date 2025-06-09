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Топ-5 ошибок при эксплуатации авто в жару, которые сокращают срок службы машины

1:29
Авто

Летняя жара создаёт особые нагрузки на автомобиль, и неправильное обращение с машиной может привести к серьёзным проблемам и преждевременному износу.

Женщина в автомобиле
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в автомобиле

Давайте рассмотрим топ-5 ошибок, которые совершают водители в тёплый сезон, и как их избежать, чтобы продлить жизнь своему авто.

1. Недооценка опасности перегрева двигателя

Многие игнорируют предупреждения о высокой температуре двигателя, что приводит к серьёзным повреждениям, включая пробой прокладки ГБЦ.

2. Чрезмерное использование кондиционера без отдыха

Постоянная работа кондиционера без пауз изнашивает компрессор и увеличивает нагрузку на двигатель, снижая его ресурс.

3. Неправильное хранение автомобиля под солнцем

Парковка без тени и без защитных средств приводит к выгоранию краски, повреждению салона и ускоренному износу резиновых уплотнителей.

4. Необращение внимания на состояние шин и давление

Неправильное давление и износ шин в жару могут стать причиной аварий и увеличенного расхода топлива.

5. Запуск и агрессивная езда сразу после стоянки на солнце

Это создаёт сильную нагрузку на мотор и трансмиссию, ускоряя износ деталей.

Соблюдение простых правил в летний сезон поможет сохранить ваш автомобиль дольше и избежать дорогостоящих ремонтов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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