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Секреты тех, кто покупает выгодно: на что не стоит обращать внимание на вторичке

2:19
Авто

На вторичном рынке идеальных машин не бывает — и это нормально. Если вы ищете редкую комплектацию или у вас ограниченный бюджет, важно понимать: некоторые недостатки — вовсе не повод отказываться от хорошего автомобиля.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

Как отмечает автоэксперт Александр Корнев из "Газпромбанк Автолизинг", есть типичные изъяны, которые считаются допустимыми. Главное — смотреть в суть, а не бояться мелочей.

Не повод для паники

1. Дубликат ПТС или много владельцев
У возрастных машин это скорее правило, чем исключение. Смена собственников может быть формальной: из-за новых номеров или временного использования. Главное — проверить юридическую чистоту, отсутствие запретов и залогов.

2. Нет истории обслуживания
Машинам старше 5-7 лет редко везёт с полной сервисной историей. А даже если она есть — это не всегда гарантия идеального состояния. Лучше довериться диагностике или осмотру у специалиста.

3. Мелкие поломки и износ
Замена тормозных колодок, масел или лампочек — стандарт после покупки. Бояться этого не стоит, особенно если технически авто "живое".

4. Вмятины и сколы
Косметические дефекты — неизбежность у подержанных авто. Если кузов не ржавый и не гнилой, царапины и притёртости не критичны, особенно если вы ищете бюджетный вариант.

5. Трещины на стёклах и фарах
Мелкие повреждения могут быть следами времени, а могут намекать на старую аварию. В любом случае — повод для торга. Не забудьте проверить кузов на повторную покраску.

6. Усталый салон
Прожоги, затёртая обивка, грязь — это решается химчисткой и детейлингом. Главное — техническое состояние, а не поцарапанный пластик.

Недостатки = скидка

Любой дефект — повод поторговаться. Чаще всего уместно просить скидку в размере половины стоимости устранения проблемы. Сравнивайте цену с реальной ценностью машины и не бойтесь пройти мимо, если что-то вызывает сомнения.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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