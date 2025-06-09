Жигули, любовь и очередь: как первая машина становилась семейным трофеем

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В СССР машина — это не просто средство передвижения. Это была мечта. Символ успеха. Предмет гордости.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ВАЗ-2101

Иногда — семейная реликвия. А "Жигули" — золотой стандарт этой мечты.

Очередь длиной в несколько лет

Чтобы купить "копейку", "шестёрку" или любую другую модель ВАЗа, нужно было запастись терпением, связями, а иногда и тёщей в исполкоме. Записался — жди. Через 7 лет, возможно, позовут. А если повезёт — сразу на белую.

Взял — и допиливай

Новая машина из автосалона? Момент восторга длился ровно до первой ямы. Потом — напильник, краска, тёплый гараж и недельные выходные под капотом. Но зато — своя, родная!

Мойка — как обряд

Каждая суббота — это шланг, ведро и тряпка. Машину мыли с любовью и уважением. Никто не верил в автоматические мойки — только руки, только хардкор.

Поездка — как праздник

Семейная вылазка на дачу превращалась в эпопею. "Дети, пристегнулись!", — хотя ремни были только спереди. И всё равно — счастье. Лето, дорога, арбуз в багажнике, и тихо урчащая "шестёрочка" под ногой.