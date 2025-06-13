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Незаметная деталь, которая решает всё: как лишний миллиметр приводит к ремонту вариатора

1:42
Авто

На первый взгляд — почти копия. Но мелочи решают всё. Популярный китайский вариатор WanLiYang, установленный на Lada Vesta и ряде моделей Chery, может преподнести неприятный сюрприз своим владельцам.

Lada Vesta
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta

Похоже, но не то же самое

Действительно ли китайские коробки передач — это просто копии японских и европейских моделей? Автоэксперт Илья Хлебушкин пояснил: визуально агрегаты действительно схожи, но отличия кроются в деталях, и иногда они — критичные.

Вариатор WanLiYang, например, во многом повторяет конструкцию Jatco JF016E — японской трансмиссии, проверенной временем. Но китайские инженеры решили слегка изменить конструкцию: ступица и входной вал стали немного длиннее. Казалось бы, ерунда. Но даже небольшой перекос при таких параметрах вызывает ускоренный износ.

Масло в лунках и быстрый износ

Есть ещё один нюанс. В оригинальной японской коробке масло подаётся к втулке по косым насечкам. А вот китайский вариант использует глухие лунки, которые плохо справляются с задачей охлаждения и смазки. В результате — втулка может начать изнашиваться уже к 30-40 тысячам километров пробега. А это значит — преждевременный и недешёвый ремонт.

Стоит ли переживать

Если вы владелец автомобиля с таким вариатором, стоит внимательно относиться к его обслуживанию, избегать резких нагрузок и следить за поведением трансмиссии. К сожалению, копия — не всегда альтернатива, особенно когда речь идёт о сложных механизмах.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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