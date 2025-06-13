Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платон Фриске получит больше, чем деньги: что ждёт наследника знаменитой певицы
Как очистить кишечник без клизм и таблеток: помогают 6 простых продуктов
Если чеснок стал вялым — не тяните: опрыскайте вечером и увидите результат утром
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами

Никакой магии в баке: как вас заставляют переплачивать за октановое число

1:48
Авто

Каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом: стоит ли переплачивать за "фирменный" 95-й или 98-й бензин? Особенно если обещают бонус — якобы он очищает двигатель и снижает расход. Но не всё так просто.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Что такое октановое число — и при чём тут "очистка"

Октановое число — это не волшебный показатель качества, а всего лишь характеристика стойкости бензина к детонации. Чем оно выше, тем топливо лучше справляется с нагрузкой в цилиндрах, особенно в двигателях с турбонаддувом или высоким сжатием. Вот почему для таких моторов производитель прямо указывает в инструкции: заливать 95 или 98.

Но если у вас обычный двигатель, рассчитанный на 92-й, то никакого прироста мощности или экономии при переходе на премиум вы не заметите. Электроника двигателя адаптирована под обычный бензин — и работает с ним нормально. Добавка в цене не принесёт ни "лошадей", ни магических свойств.

Очистит ли премиум-бензин двигатель

Это один из самых живучих мифов. Октановое число не имеет никакого отношения к моющим свойствам топлива. Оно не говорит ни о чистоте, ни о качестве бензина. Если вы хотите заботиться о моторе — выбирайте качественное топливо (но не обязательно дорогое), добавляйте специализированные присадки и не забывайте о плановом техобслуживании.

Не переплачивай за "ничего"

Премиальный бензин — это не замена грамотному уходу за автомобилем. Он нужен только тогда, когда того требует конструкция двигателя. В остальных случаях — это просто лишние траты. Производитель уже всё продумал за вас — просто следуйте его рекомендациям.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Наука и техника
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Экономика и бизнес
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой? Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Последние материалы
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Они не кусаются просто так — иногда это крик о помощи
Незаметная деталь, которая решает всё: как лишний миллиметр приводит к ремонту вариатора
Никакой магии в баке: как вас заставляют переплачивать за октановое число
Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.