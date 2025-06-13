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Этот миф живёт дольше аккумуляторов: правда ли бетон разряжает АКБ

1:58
Авто

Ты кладёшь аккумулятор на бетонный пол и вспоминаешь слова старого механика: "Он разрядится!" Но так ли это на самом деле?

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Долгие годы считалось, что хранение аккумулятора на голом бетоне — верный способ "убить" батарею. Многие до сих пор подкладывают под него картон или доску. Этот ритуал передавался как семейная реликвия. Но что говорят факты?

Миф родом из прошлого

Когда-то опасения были оправданны. Старые аккумуляторы имели корпуса из пористых материалов, которые пропускали влагу. Влажный бетон действительно мог привести к утечке тока и ускорить разряд.

Сейчас всё иначе. Современные аккумуляторы заключены в прочный пластик — чаще всего это полипропилен или поликарбонат. Эти материалы не впитывают влагу и не проводят ток. Короче, бетон под ним — не враг.

Настоящие враги заряда

Хотя бетон теперь безопасен, есть куда более коварные факторы:

  • Жара — главный убийца. Повышение температуры всего на 10°C вдвое ускоряет саморазряд. Храни батарею в прохладе, вдали от солнца.

  • Мороз — тоже опасен, особенно для разряженных батарей. Если замёрзнет — корпус может треснуть.

  • Недозаряд — медленная смерть. Не оставляй батарею долго разряженной.

Как долго можно хранить аккумулятор?

Это зависит от типа. Свинцово-кислотные и AGM-батареи при правильных условиях спокойно переживают от года до нескольких лет. Главное — периодически подзаряжать.

Бетон больше не разряжает аккумуляторы. Этот миф — реликт прошлого. Забудь про фанеру и картон. Лучше подумай, где прохладно, сухо и не слишком жарко. И не забывай про заряд — он нужен, как вода цветку.

Уточнения

Аккумуляторная батарея (как правило автомобиля) - с развитием литий-ионных и других батарей, не-кислотные аккумуляторы по-прежнему называют АКБ

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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