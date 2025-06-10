Вращение руля на месте больше не табу — современные авто готовы к этому

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Среди многих водителей до сих пор сохраняется убеждение: крутить руль на месте — вредно. Это мнение уходит корнями в прошлое и, по сути, стало наследием старой школы вождения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

В автошколах подобные действия действительно не поощрялись. Запрет сопровождался строгим тоном инструктора и зачастую не подкреплялся техническими объяснениями. Особенно строго это правило применялось к обучению на машинах вроде "Жигулей” или ранних ВАЗов, где поворот руля на месте требовал немалых усилий.

Как изменилась техника и рулевое управление

Современные автомобили оснащены усилителями руля — электрическими или гидравлическими. Они позволяют вращать колёса даже при полной остановке без особых усилий со стороны водителя.

Платформы последних лет проектируются с учётом того, что на парковке или во дворе водитель будет маневрировать на месте. Это учтено инженерами, и компоненты рулевого механизма рассчитаны на такие нагрузки.

Крутить руль на месте сегодня — нормально, особенно если это нужно для точной парковки или выезда с узкой площадки. Никто не требует начинать движение до того, как повернёшь колёса.

Есть ли технический вред

С точки зрения физики, вращение колёс без движения действительно создаёт большее сопротивление. В этот момент шины плотно соприкасаются с поверхностью, а элементы рулевого управления испытывают дополнительную нагрузку.

Но бояться этого не стоит. Производители закладывают достаточный запас прочности в конструкцию — особенно в рулевую рейку, тяги и привод усилителя. Всё это рассчитано на реальные условия эксплуатации, включая повороты на месте.

Разумеется, не стоит злоупотреблять подобными действиями без необходимости, но при повседневной езде это никак не влияет на ресурс узлов.

А если двигатель не работает

Иногда водители интересуются, можно ли вращать руль на заглушенном автомобиле. В этом случае усилитель не работает, и усилие на руле значительно увеличивается.

Однако для самой механики это безопасно. Вреда от таких действий не будет, если вы не прикладываете чрезмерное давление на руль. Максимум, что произойдёт — вы просто быстрее устанете.

Такая ситуация чаще всего возникает, если нужно припарковать машину вручную, перекатить её или повернуть колёса перед запуском мотора. Всё это допустимо и безопасно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

