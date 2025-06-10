Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье
От альпийских вершин до морских пляжей: лучшие велоприключения в Венето
Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз
Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех

Вращение руля на месте больше не табу — современные авто готовы к этому

2:37
Авто

Среди многих водителей до сих пор сохраняется убеждение: крутить руль на месте — вредно. Это мнение уходит корнями в прошлое и, по сути, стало наследием старой школы вождения.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

В автошколах подобные действия действительно не поощрялись. Запрет сопровождался строгим тоном инструктора и зачастую не подкреплялся техническими объяснениями. Особенно строго это правило применялось к обучению на машинах вроде "Жигулей” или ранних ВАЗов, где поворот руля на месте требовал немалых усилий.

Как изменилась техника и рулевое управление

Современные автомобили оснащены усилителями руля — электрическими или гидравлическими. Они позволяют вращать колёса даже при полной остановке без особых усилий со стороны водителя.

Платформы последних лет проектируются с учётом того, что на парковке или во дворе водитель будет маневрировать на месте. Это учтено инженерами, и компоненты рулевого механизма рассчитаны на такие нагрузки.

Крутить руль на месте сегодня — нормально, особенно если это нужно для точной парковки или выезда с узкой площадки. Никто не требует начинать движение до того, как повернёшь колёса.

Есть ли технический вред

С точки зрения физики, вращение колёс без движения действительно создаёт большее сопротивление. В этот момент шины плотно соприкасаются с поверхностью, а элементы рулевого управления испытывают дополнительную нагрузку.

Но бояться этого не стоит. Производители закладывают достаточный запас прочности в конструкцию — особенно в рулевую рейку, тяги и привод усилителя. Всё это рассчитано на реальные условия эксплуатации, включая повороты на месте.

Разумеется, не стоит злоупотреблять подобными действиями без необходимости, но при повседневной езде это никак не влияет на ресурс узлов.

А если двигатель не работает

Иногда водители интересуются, можно ли вращать руль на заглушенном автомобиле. В этом случае усилитель не работает, и усилие на руле значительно увеличивается.

Однако для самой механики это безопасно. Вреда от таких действий не будет, если вы не прикладываете чрезмерное давление на руль. Максимум, что произойдёт — вы просто быстрее устанете.

Такая ситуация чаще всего возникает, если нужно припарковать машину вручную, перекатить её или повернуть колёса перед запуском мотора. Всё это допустимо и безопасно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе
Садоводство, цветоводство
Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.