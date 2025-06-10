Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки
Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря
Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок

АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее

3:05
Авто

С наступлением лета, особенно в периоды жары, работа двигателя автомобиля подвергается дополнительным нагрузкам. Возрастает температура воздуха, снижается плотность кислорода, увеличивается давление в цилиндрах. Всё это делает правильный выбор топлива критически важным.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

На первый взгляд разница между АИ-92 и АИ-95 может показаться незначительной. Но именно летом она становится особенно ощутимой — как для динамики машины, так и для ресурса двигателя.

Что означает октановое число

Главное отличие между марками бензина — это октановое число. Оно показывает, насколько устойчиво топливо к детонации — самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси под давлением и температурой до начала искры.

Детонация сопровождается ударной волной, посторонними звуками, перегрузкой деталей цилиндропоршневой группы и даже может привести к серьёзной поломке двигателя. Современные автомобили имеют системы, способные выявить признаки детонации и скорректировать работу мотора. Но это уже реакция на проблему, а не её предотвращение.

Чем АИ-95 лучше в условиях жары

АИ-95 более устойчив к детонации, чем АИ-92. В жаркую погоду это особенно важно: температура воздуха высокая, давление в цилиндрах растёт, и топливо должно сохранять стабильность. Именно в таких условиях АИ-95 проявляет свои преимущества — ровная работа двигателя, меньше шума, улучшенный отклик на педаль газа.

Даже если в инструкции к автомобилю указано, что допустимо использование АИ-92, переход на АИ-95 в жару может оказаться полезным. При этом не требуется никаких доработок — электроника адаптируется сама.

Как жара влияет на воздух и мощность

В жаркую погоду воздух становится менее плотным — он содержит меньше кислорода на единицу объёма. Это напрямую влияет на эффективность сгорания топлива. Потери мощности могут достигать 10 %, особенно при интенсивной нагрузке — например, во время подъёма в гору или езды с полной загрузкой.

АИ-95 позволяет частично компенсировать такие потери. Он обеспечивает более предсказуемое сгорание и уменьшает количество корректировок, которые вынужден делать электронный блок управления.

Важно не только октановое число

К сожалению, не каждый бензин АИ-95 одинаково хорош. Некачественное топливо может не соответствовать стандарту, а иногда и содержать вредные добавки. В таком случае даже хороший АИ-92 будет предпочтительнее.

Поэтому при выборе бензина важно учитывать не только цифру на колонке, но и репутацию автозаправочной станции, стабильность поставок и прозрачность информации о составе топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.