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Надёжные автоматы, которые не просят денег: подборка до 1,5 млн рублей

4:00
Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач уверенно вытесняют механику на российских дорогах. АКПП давно перестала быть роскошью — это вопрос комфорта, особенно в пробках и при городской езде.

Hyundai Solaris
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Solaris

Однако на фоне роста цен и сокращения модельного ряда иномарок на первичном рынке всё больше водителей обращают внимание на надёжные подержанные машины. Бюджет до 1,5 млн рублей позволяет выбрать достойный вариант, особенно если ориентироваться на модели с хорошей репутацией и классическим гидротрансформатором.

Hyundai Solaris II один из самых доступных и надёжных

Открывает список второе поколение Hyundai Solaris. Этот седан давно зарекомендовал себя как один из самых удачных вариантов в своём сегменте. Автоматическая коробка передач надёжна и может пройти до 250 тысяч километров без капитального вмешательства.

Особенно стоит присмотреться к версии с двигателем 1,6 л мощностью 123 л. с. Его моторный ресурс нередко превышает 350 тысяч км. Главное — избегать машин, ранее работавших в такси. Частая эксплуатация в тяжёлых условиях и скрученный пробег могут свести на нет все преимущества.

Ford Focus II классика в хорошем смысле слова

Второй Ford Focus до сих пор встречается на дорогах в хорошем состоянии. На него устанавливали простой атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 100 л. с. — настоящий трудяга, который отлично сочетался с классической автоматической коробкой.

Трансмиссия на этой модели уверенно отрабатывает до 300 тысяч километров. Машина продавалась в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал, что даёт покупателю больше выбора под личные нужды.

Volkswagen Polo V надёжный но требует внимания

Volkswagen Polo пятого поколения — логичное решение для тех, кто ищет сбалансированный вариант. 1,6-литровый мотор в паре с автоматом обеспечивает хорошую надёжность, однако после 150 тысяч километров может начаться умеренный расход масла.

Модификации на 105 и 110 л. с. примерно одинаково надёжны, но стоит внимательно проверять техническое состояние перед покупкой. И снова — никаких машин после такси. Это золотое правило на вторичном рынке.

Hyundai Tucson I доступный кроссовер с характером

Первое поколение Hyundai Tucson — находка для тех, кто ищет кроссовер с полноценным автоматом за разумные деньги. Надёжная трансмиссия, возможность полного привода, крепкая ходовая часть — всё это делает Tucson отличным выбором.

Оптимальный вариант — мотор объёмом 2,7 л мощностью 175 л. с. Он хорошо тянет даже гружёный автомобиль и отличается высоким ресурсом. Такие машины стоят до 1 млн рублей, оставляя запас средств на обслуживание и дооснащение.

Geely Atlas I самый новый в списке

Geely Atlas первого поколения — самый свежий вариант из всех перечисленных. Несмотря на китайское происхождение, автомобиль получил хорошие отзывы по надёжности и комфорту.

Автомобили с пробегом до 100-120 тысяч км встречаются на рынке в отличном состоянии. Под капотом — моторы мощностью от 139 до 184 л. с., всегда в паре с автоматом. За 1,5 млн рублей можно найти достойный экземпляр с богатой комплектацией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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