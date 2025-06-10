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Азот в шинах: реальное преимущество или просто красивая легенда

3:14
Авто

Закачка азота в автомобильные шины за последние годы стала активно продвигаться в автосервисах как якобы более надёжная альтернатива обычному воздуху.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Мастера обещают стабильное давление, медленный износ резины и даже большую безопасность на дороге. А главное — стоимость услуги невысока, что делает её особенно привлекательной.

Но действительно ли азот способен дать заметную пользу в повседневной эксплуатации, или это всего лишь красивый маркетинг?

Что говорит наука о молекулах

Основной аргумент сторонников технологии — молекулы азота якобы крупнее, чем у кислорода, а значит, проникают через резину медленнее. Теоретически давление в колесе должно держаться дольше.

Однако на практике это не подтверждается. Размеры молекул азота и кислорода практически идентичны, а само атмосферное давление на 78 % уже состоит из азота.

Если покрышка качественная, давление в ней сохраняется независимо от того, закачан туда азот или воздух. А если резина старая или повреждённая — никакой газ не спасёт её от утечек.

Температурная стабильность под вопросом

Ещё один популярный миф — азот якобы меньше реагирует на нагрев и охлаждение. Тем самым он якобы обеспечивает более стабильное давление.

Но физика на стороне скептиков. Как азот, так и обычный воздух подчиняются одним и тем же законам термодинамики и при изменении температуры расширяются одинаково.

Измеримые преимущества для обычного водителя в этом аспекте попросту отсутствуют.

Безопасность тоже преувеличена

Иногда утверждают, что азот безопаснее воздуха, потому что не поддерживает горение и тем самым якобы снижает риск разрыва шин при сильном нагреве.

Но реальный перегрев покрышек до критических температур возможен только в экстремальных условиях — при температурах выше 800-1000 градусов Цельсия.

Для гражданских автомобилей на дорогах такие значения попросту невозможны. А значит, и это преимущество не имеет практической ценности.

Опасные советы от недобросовестных сервисов

Некоторые шиномонтажи рекомендуют снижать давление в колёсах при использовании азота и одновременно запрещают подкачку обычным воздухом.

Более того, клиентам советуют не проверять давление слишком часто — якобы потому, что оно не меняется. Такие рекомендации не только вводят в заблуждение, но и могут привести к ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин.

Независимо от того, какой газ используется, контроль давления остаётся обязательной частью безопасного вождения.

Когда азот действительно может быть полезен

Азотная заправка имеет смысл в условиях гоночной трассы или при перевозке сверхтяжёлых грузов, где любые микроскопические отклонения в давлении действительно критичны.

Для обычных легковых автомобилей, которые ездят по городу и трассе в штатном режиме, разницы просто нет.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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