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Вы включаете нейтраль в пробке: возможно, вы только ухудшаете ситуацию

3:14
Авто

Современные автомобили всё чаще комплектуются автоматическими трансмиссиями будь то классический гидротрансформатор вариатор или роботизированная коробка

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Но несмотря на технический прогресс многие водители продолжают следовать старым привычкам Одна из них — включение режима нейтраль при каждой остановке на светофоре или в пробке

Кто-то делает это чтобы снизить вибрации другие — чтобы сберечь коробку Но действительно ли в этом есть смысл сегодня

Разница между нейтралью и парковкой

Режимы N и P имеют схожее назначение но принцип работы у них разный В обоих случаях движение автомобиля прекращается но только режим P блокирует колёса механически не позволяя машине покатиться

А вот в режиме N фиксации нет и если водитель уберёт ногу с тормоза на уклоне автомобиль начнёт движение Сам по себе это уже повод быть осторожным

Почему раньше это имело смысл

Истоки привычки переключаться в нейтраль идут из начала двухтысячных когда появились первые роботы с сухим сцеплением

Тогда при остановке сцепление не всегда полностью размыкалось Коробка оставалась частично в зацеплении даже на месте что ускоряло износ

Водители сами снижали нагрузку вручную переключая рычаг в нейтраль особенно при длительных остановках в пробках

Современные коробки справляются сами

Сегодня всё иначе Автоматические трансмиссии и роботы умеют отключать сцепление при полной остановке без участия водителя

Блок управления следит за всем сам Он отключает сцепление или регулирует давление масла в зависимости от ситуации

Таким образом ручной переход в нейтраль больше не даёт никакой пользы а скорее наоборот создаёт дополнительные риски

Чем вредно частое переключение

Каждое включение и выключение режимов D и N активирует внутренние элементы трансмиссии — клапаны соленоиды фрикционы

Частая активация этих узлов влечёт ускоренный износ особенно при городской езде где таких переключений за день может быть десятки

Проще говоря дергать рычаг без особой причины — значит создавать ненужную нагрузку на то что и так работает под напряжением

Когда нейтраль всё же полезна

Тем не менее бывают редкие случаи когда нейтраль действительно уместна Например в условиях сильной жары при длительном стоянии в пробке

Если температура за бортом зашкаливает климат работает на полную а двигатель находится в зоне перегрева временное включение нейтрали может снизить общую нагрузку на трансмиссию и двигатель

Это помогает немного разгрузить систему охлаждения особенно если вентиляторы работают на пределе

Другие ситуации для нейтрали

Кроме жары нейтраль может быть полезной при буксировке постановке на эвакуатор или в случае кратковременного ручного перемещения машины

Также она применяется при некоторых видах диагностики и обслуживания когда нужно вращать двигатель без задействования привода

Но для обычных остановок на дороге нейтраль в современных автоматах — это лишнее действие

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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