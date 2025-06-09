Как Haval стал выбором №1 у водителей, которые раньше не доверяли Китаю

Сегодня автомобили Haval стали привычной частью российского дорожного пейзажа Машины с этим логотипом встречаются всё чаще особенно кроссоверы Jolion F7 и M6 которые уверенно удерживают позиции в своих сегментах
При этом другие китайские бренды до сих пор борются за внимание покупателей а Haval смог выйти за рамки образа временного компромисса и занять стабильное место в автопарках россиян
Залог успеха Haval — не мгновенный взлёт а грамотная работа на долгой дистанции За брендом стоит Great Wall компания которая известна в России уже не первый десяток лет
Ещё недавно её автомобили были в основном бюджетными рамными внедорожниками с грубоватой сборкой и проблемами с коррозией и ресурсом Но времена изменились
Серьёзный поворот произошёл в 2019 году когда был представлен кроссовер F7 и началось локальное производство в Тульской области Этот шаг позволил не только сократить цену но и адаптировать модели под российский климат и дороги
В отличие от многих конкурентов Haval сделал ставку не только на внешнюю привлекательность или комплектации но на базовое качество сборки надёжность и инженерную продуманность
Теперь бренд ассоциируется не с дешёвым Китаем а с современными автомобилями которые выбирают не из-за отсутствия альтернатив а вполне осознанно
Сегодня концерн Great Wall присутствует на российском рынке сразу несколькими брендами Помимо Haval это внедорожный Tank молодежный Wey городской электромобиль Ora и утилитарные пикапы Poer
По итогам 2024 года Haval занял уверенные 12 1 процента рынка Tank удерживает нишевые 1 8 процента Wey пока скромнее а Ora из-за ограниченного тиража может вскоре покинуть рынок
Тем не менее сам концерн демонстрирует стабильный рост и расширение присутствия в России
Одним из ключевых факторов успеха стало привлечение международных специалистов В разработке коробок передач участвуют инженеры ранее работавшие с известной немецкой DSG
То же самое касается двигателей дизайна и производственных процессов В Haval активно применяют глобальные технологии и стандарты что в итоге повышает качество продукции
Сегодняшние владельцы отмечают не только комфорт или оснащение но и надёжность машин Haval Есть множество примеров когда автомобили преодолевали более 300 тысяч километров без серьёзных поломок
Дополнительный аргумент — гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет без ограничений по пробегу В сегменте китайских автомобилей это редкость
Особого внимания заслуживает подход компании к дилерам Haval не выдвигает жёстких условий в кризис а делает ставку на гибкость и взаимовыгодные отношения
Такой стиль ведения бизнеса помогает не только удерживать партнёров но и активно развивать сеть в регионах поддерживая доступность бренда по всей стране
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.