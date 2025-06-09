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Как Haval стал выбором №1 у водителей, которые раньше не доверяли Китаю

3:27
Авто

Сегодня автомобили Haval стали привычной частью российского дорожного пейзажа Машины с этим логотипом встречаются всё чаще особенно кроссоверы Jolion F7 и M6 которые уверенно удерживают позиции в своих сегментах

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

При этом другие китайские бренды до сих пор борются за внимание покупателей а Haval смог выйти за рамки образа временного компромисса и занять стабильное место в автопарках россиян

Прочный фундамент из прошлого

Залог успеха Haval — не мгновенный взлёт а грамотная работа на долгой дистанции За брендом стоит Great Wall компания которая известна в России уже не первый десяток лет

Ещё недавно её автомобили были в основном бюджетными рамными внедорожниками с грубоватой сборкой и проблемами с коррозией и ресурсом Но времена изменились

Серьёзный поворот произошёл в 2019 году когда был представлен кроссовер F7 и началось локальное производство в Тульской области Этот шаг позволил не только сократить цену но и адаптировать модели под российский климат и дороги

Качество важнее яркости

В отличие от многих конкурентов Haval сделал ставку не только на внешнюю привлекательность или комплектации но на базовое качество сборки надёжность и инженерную продуманность

Теперь бренд ассоциируется не с дешёвым Китаем а с современными автомобилями которые выбирают не из-за отсутствия альтернатив а вполне осознанно

Продуманный модельный ряд

Сегодня концерн Great Wall присутствует на российском рынке сразу несколькими брендами Помимо Haval это внедорожный Tank молодежный Wey городской электромобиль Ora и утилитарные пикапы Poer

По итогам 2024 года Haval занял уверенные 12 1 процента рынка Tank удерживает нишевые 1 8 процента Wey пока скромнее а Ora из-за ограниченного тиража может вскоре покинуть рынок

Тем не менее сам концерн демонстрирует стабильный рост и расширение присутствия в России

Мировой опыт и глобальные решения

Одним из ключевых факторов успеха стало привлечение международных специалистов В разработке коробок передач участвуют инженеры ранее работавшие с известной немецкой DSG

То же самое касается двигателей дизайна и производственных процессов В Haval активно применяют глобальные технологии и стандарты что в итоге повышает качество продукции

Репутация проверенная пробегом

Сегодняшние владельцы отмечают не только комфорт или оснащение но и надёжность машин Haval Есть множество примеров когда автомобили преодолевали более 300 тысяч километров без серьёзных поломок

Дополнительный аргумент — гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет без ограничений по пробегу В сегменте китайских автомобилей это редкость

Успех в партнёрстве

Особого внимания заслуживает подход компании к дилерам Haval не выдвигает жёстких условий в кризис а делает ставку на гибкость и взаимовыгодные отношения

Такой стиль ведения бизнеса помогает не только удерживать партнёров но и активно развивать сеть в регионах поддерживая доступность бренда по всей стране

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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