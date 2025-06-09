Автомобиль в дождь едет не так — и вот что происходит внутри двигателя

2:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители замечают странные перемены в поведении автомобиля во время дождя Кто-то чувствует что машина едет бодрее отклик двигателя становится резче и мягче Другие напротив жалуются на потерю тяги вялую реакцию и выросший расход топлива

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель

На первый взгляд может показаться что погода не должна влиять на работу силового агрегата Но практика и физика говорят об обратном

Как влажность влияет на двигатель

Во время дождя воздух вокруг становится насыщенным влагой особенно после жаркой сухой погоды Влажность приближается к ста процентам и это влияет на состав воздушно-топливной смеси

Существует мнение что воздух с высокой влажностью может улучшать сгорание топлива Делает его более полным мягким двигатель при этом работает тише и может даже выдавать чуть больше мощности

Более плотный воздух также влияет на данные с датчиков система может подать больше топлива чтобы поддержать рабочие параметры мотора Это может как улучшить отклик так и привести к перерасходу

Почему не всё так однозначно

С точки зрения физики влажный воздух не даёт двигателю больше кислорода а наоборот забирает его Водяной пар вытесняет молекулы кислорода из смеси Именно это и приводит к снижению эффективности горения

Проблема в том что датчики потока воздуха не различают состав Они фиксируют объём а не качество воздуха Для системы влажный воздух и сухой — одно и то же хотя на деле кислорода в первом меньше

Как реагирует система управления

Электронный блок управления двигателем ориентируется на объёмный поток и подаёт топливо как будто кислорода в воздухе достаточно

Позже когда кислородные датчики в выхлопной системе фиксируют неполное сгорание смесь начинает корректироваться Подача топлива уменьшается но в итоге получаем обеднённую смесь потерю мощности и ухудшение динамики

Кроме того если воздушный фильтр намокает его проходимость падает Воздуха поступает ещё меньше Это дополнительно снижает производительность двигателя

Итог разный для всех

Всё это объясняет почему одни водители чувствуют прирост тяги а другие наоборот — спад Влажность может влиять по-разному в зависимости от состояния двигателя типа системы впуска состояния фильтров и конкретной модели автомобиля

Нельзя однозначно сказать хорошо это или плохо Но теперь понятно что атмосферные условия действительно играют роль и в поведении двигателя на дороге

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

