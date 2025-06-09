Автомобиль в дождь едет не так — и вот что происходит внутри двигателя

Многие водители замечают странные перемены в поведении автомобиля во время дождя Кто-то чувствует что машина едет бодрее отклик двигателя становится резче и мягче Другие напротив жалуются на потерю тяги вялую реакцию и выросший расход топлива
На первый взгляд может показаться что погода не должна влиять на работу силового агрегата Но практика и физика говорят об обратном
Во время дождя воздух вокруг становится насыщенным влагой особенно после жаркой сухой погоды Влажность приближается к ста процентам и это влияет на состав воздушно-топливной смеси
Существует мнение что воздух с высокой влажностью может улучшать сгорание топлива Делает его более полным мягким двигатель при этом работает тише и может даже выдавать чуть больше мощности
Более плотный воздух также влияет на данные с датчиков система может подать больше топлива чтобы поддержать рабочие параметры мотора Это может как улучшить отклик так и привести к перерасходу
С точки зрения физики влажный воздух не даёт двигателю больше кислорода а наоборот забирает его Водяной пар вытесняет молекулы кислорода из смеси Именно это и приводит к снижению эффективности горения
Проблема в том что датчики потока воздуха не различают состав Они фиксируют объём а не качество воздуха Для системы влажный воздух и сухой — одно и то же хотя на деле кислорода в первом меньше
Электронный блок управления двигателем ориентируется на объёмный поток и подаёт топливо как будто кислорода в воздухе достаточно
Позже когда кислородные датчики в выхлопной системе фиксируют неполное сгорание смесь начинает корректироваться Подача топлива уменьшается но в итоге получаем обеднённую смесь потерю мощности и ухудшение динамики
Кроме того если воздушный фильтр намокает его проходимость падает Воздуха поступает ещё меньше Это дополнительно снижает производительность двигателя
Всё это объясняет почему одни водители чувствуют прирост тяги а другие наоборот — спад Влажность может влиять по-разному в зависимости от состояния двигателя типа системы впуска состояния фильтров и конкретной модели автомобиля
Нельзя однозначно сказать хорошо это или плохо Но теперь понятно что атмосферные условия действительно играют роль и в поведении двигателя на дороге
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.