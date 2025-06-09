Топ самых доступных электрокаров в России — один из них дешевле Лады Гранты

3:38 Your browser does not support the audio element. Авто

На сегодняшний день самым дешёвым электрокаром в России остаётся компактный Fiat Topolino Этот крошечный автомобиль выглядит мультяшно а его возможности ограничены самым необходимым

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD Song PLUS

Салон у него простой багажника практически нет Мощность — всего 8 лошадиных сил а запас хода — до 75 километров Этого достаточно для поездок по городу и коротких маршрутов Цена около 2 3 миллиона рублей делает его самым бюджетным вариантом

Кроссовер с акцентом на оснащение

Немного дороже обойдётся российский электрокроссовер Амберавто А5 Версия 2023 года без пробега стартует от 2 35 миллиона рублей

Модель предлагает уверенное сочетание оснащения и технических характеристик В ней есть мультимедийная система с Яндекс Авто беспроводная зарядка 17-дюймовые диски и целый набор ассистентов

Силовая установка развивает 160 лошадиных сил а полный запас хода составляет до 450 километров

Седан с выгодной скидкой

Evolute i-Pro — это седан российского производства с начальной ценой 2 49 миллиона рублей Но благодаря программам скидок его можно купить за 1 5 миллиона

Автомобиль оснащён мотором на 150 лошадиных сил и проезжает до 433 километров без подзарядки Среди опций — климат-контроль и цифровая приборная панель

Для тех кто ищет электромобиль с полноценным оснащением и удобной посадкой этот вариант выглядит разумным выбором

Просторный кроссовер с премиальными нотами

Следующий в списке — Evolute i-Joy кроссовер за 2 78 миллиона рублей У него под капотом 163 лошадиные силы и запас хода до 407 километров

Оснащение включает панорамную крышу камеры кругового обзора и современную мультимедиа с экраном 10 25 дюйма Это уже ближе к комфорт-классу

Китайская альтернатива

BYD E2 — это практичный хэтчбек из Китая без скидки стоит 2 8 миллиона рублей С учётом возможной экономии в 400 тысяч цена становится более привлекательной

Под капотом — электромотор на 95 лошадиных сил Запас хода — 405 километров Автомобиль рассчитан на городскую эксплуатацию с акцентом на экономичность

Элегантность и технологии

Ora O3 — электрокар за 3 миллиона рублей который можно купить дешевле 2 6 миллиона со скидкой За эти деньги покупатель получает мощность 171 лошадиная сила и запас хода до 500 километров

Салон отличается хорошей отделкой вентиляцией сидений и современным объединённым дисплеем приборов и мультимедиа Это выбор тех кому важен не только функционал но и стиль

Флагман доступного сегмента

BYD Song Plus — самый дорогой участник подборки Его цена — 3 25 миллиона рублей Зато это полноценный флагман с мощным электромотором на 218 лошадиных сил и рекордным запасом хода — до 605 километров

В салоне установлены кожаные сидения двухзонный климат-контроль и широкий набор технологичных опций Это выбор для тех кто хочет максимум за разумные деньги без переплаты за премиум-бренд

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

