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Мутные фары: водители в восторге от одного подручного ингредиента

3:07
Авто

Со временем даже у аккуратных автовладельцев фары становятся мутными и теряют прозрачность Это не только портит внешний вид машины но и заметно снижает безопасность при вождении особенно в тёмное время суток

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Пластиковые поверхности фар подвержены окислению загрязнению и воздействию ультрафиолета Всё это со временем превращает их из прозрачных линз в матовые пятна

Не всегда нужны дорогие средства

Многие автолюбители сразу бегут в магазин за дорогими полиролями или вообще решают заменить фары полностью Но есть простой и недорогой способ справиться с проблемой — обычный столовый уксус

Секрет в том что уксусная кислота растворяет налёт окислов и старую грязь которая годами скапливается на поверхности пластиковых фар И делает это мягко не повреждая структуру

Что понадобится

Всё что нужно — это 9 процентный столовый уксус мягкая безворсовая ткань немного воды и всего 15 минут свободного времени

Смочите ткань уксусом и аккуратно но тщательно протрите поверхность фары Особое внимание уделите тем участкам которые особенно потускнели или покрылись налётом

После обработки ополосните фары чистой водой чтобы убрать остатки уксуса и вытрите насухо чистой тканью

Эффект заметен сразу

После первой обработки фары уже становятся светлее и чище А если повторять эту процедуру каждые два три месяца то можно сохранить прозрачность на долгие годы без лишних затрат

Важно помнить что регулярный уход даёт лучший результат чем редкие попытки радикальной полировки

Почему уксус лучше абразивов

В отличие от многих покупных средств уксус не содержит абразивных частиц Он не царапает пластик и не делает его поверхность шероховатой

А ведь именно царапины создают благоприятную среду для повторного загрязнения пыли и влаги Уксус действует деликатно при этом эффективно удаляя налёт

К тому же он обладает антибактериальными свойствами и уничтожает плесень и микробы которые могут скапливаться в микротрещинах

Когда метод не подойдёт

Этот способ работает только с пластиковыми фарами Если на стекле есть глубокие царапины сколы или трещины то уксус уже не поможет

В таких случаях лучше обратиться в автосервис где проведут профессиональную полировку или замену элемента

Также не стоит использовать уксус на уже повреждённых или сильно поцарапанных поверхностях — это может усилить эффект помутнения

Как усилить результат

После уксусной обработки можно дополнительно нанести слой автомобильного воска Это создаст защитную плёнку которая убережёт фары от ультрафиолета и дорожной грязи

Такой подход увеличит срок между чистками и сохранит внешний вид оптики ещё дольше

Чистые и прозрачные фары — это не только красиво но и важно для вашей безопасности И порой всё что нужно для этого — флакон уксуса и немного времени

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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