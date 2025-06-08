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Топ-5 хитростей опытных автомехаников, которые сэкономят ваше время и деньги

1:28
Авто

Опытные автомеханики знают много полезных приёмов и секретов, которые делают ремонт и обслуживание автомобиля проще и эффективнее.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Мы собрали топ-5 хитростей, которые помогут вам сэкономить время, деньги и избежать лишних проблем.

1. Используйте специальные смазки и очистители

Правильная смазка и чистка деталей продлевают срок службы и упрощают разборку узлов при следующем ремонте.

2. Проверяйте подвеску и рулевое управление вместе

Эти системы тесно связаны, и неисправность в одной часто влияет на другую. Одновременная диагностика поможет избежать повторных визитов в сервис.

3. Меняйте фильтры своевременно

Воздушные, топливные и салонные фильтры должны заменяться по регламенту, иначе это негативно скажется на работе двигателя и комфорте.

4. Проверяйте давление в шинах регулярно

Правильное давление улучшает управляемость, снижает износ шин и экономит топливо.

5. Делайте небольшие профилактические работы сами

Замена лампочек, проверка уровней жидкостей и замена щёток стеклоочистителя — простые задачи, которые можно выполнить самостоятельно и не тратить время на сервис.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам поддерживать автомобиль в отличном состоянии и сэкономить на ремонте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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