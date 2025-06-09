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Гаражный кооператив: автомобиль, соседи и шашлыки под капотом

1:09
Авто

Гаражный кооператив — это был не просто набор гаражей, а настоящий маленький мир.

Гаражи
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гаражи

Место, где люди не только ремонтировали машины, но и обменивались новостями, опытом и, конечно, вкусными шашлыками по выходным.

Гараж — второй дом

Гараж в автокооперативе — святое место. Здесь не только чинили "Жигули" или "Москвичи", но и устраивали мини-мастерские с пилами, сваркой и бесконечным запасом инструментов.

Соседи — почти семья

Знакомства, споры и помощь. Кто-то одалживал ключи, кто-то приносил запчасти из Москвы, а кто-то просто делился свежими новостями. И, конечно, обязательные субботние встречи с шашлыками и пивом.

Вечные ремонты

Починить машину в СССР — это почти как завершить долгий квест. Но в автокооперативе всегда был тот, кто знал, как "поставить на ноги" даже самую капризную машину.

Праздники и тусовки

Весной и осенью гаражный кооператив собирался не только ради работы, но и чтобы вместе отпраздновать, поделиться планами и просто отдохнуть после долгого зимнего или летнего сезона.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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