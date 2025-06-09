Как троллейбус стал главным транспортом советских окраин

Когда в центре шуршали "Волги" и мелькали "Победы", на окраинах гремел он — троллейбус.
Он — герой соцрайонов, связующее звено между сменой на заводе и ужином у телевизора.
Электричество — в массы!
Троллейбус был идеологически чист: без выхлопов, но с характером. Шёл строго по проводам, как вся страна — по пятилетке. Где он ездил — там была цивилизация: значит, подвели сети, пустили маршрут, построили диспетчерскую будку.
Легенда окраин
Метро — под землёй, автобус — с шансом не приехать, а троллейбус — всегда был. Пусть медленно, пусть с характерным гудением, но приезжал. Мастера, студенты, бабушки с сумками — все его знали и ценили.
Водители троллейбусов — люди с нервами из стали и терпением Будды. Если "рога" слетели — выходили, ловко поправляли и ехали дальше, будто так и надо.
Жизнь по проводам
Он жил по расписанию и учил этому пассажиров. В нём редко спешили, но часто думали. Вон тот мужчина у окна — не просто едет, он размышляет о будущем социализма. Или о пельменях на ужин.
Символ эпохи
Да, он дрожал, фыркал, иногда глох под горку. Но в нём было тепло, пахло пальто, и всегда находился кто-то с варёным яйцом в кармане.
Троллейбус — это была не просто машина. Это была мобильная часть эпохи, к которой теперь не проложишь обратные провода.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.