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Как троллейбус стал главным транспортом советских окраин

1:31
Авто

Когда в центре шуршали "Волги" и мелькали "Победы", на окраинах гремел он — троллейбус.

Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)
Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)

Он — герой соцрайонов, связующее звено между сменой на заводе и ужином у телевизора.

Электричество — в массы!

Троллейбус был идеологически чист: без выхлопов, но с характером. Шёл строго по проводам, как вся страна — по пятилетке. Где он ездил — там была цивилизация: значит, подвели сети, пустили маршрут, построили диспетчерскую будку.

Легенда окраин

Метро — под землёй, автобус — с шансом не приехать, а троллейбус — всегда был. Пусть медленно, пусть с характерным гудением, но приезжал. Мастера, студенты, бабушки с сумками — все его знали и ценили.

Водители троллейбусов — люди с нервами из стали и терпением Будды. Если "рога" слетели — выходили, ловко поправляли и ехали дальше, будто так и надо.

Жизнь по проводам

Он жил по расписанию и учил этому пассажиров. В нём редко спешили, но часто думали. Вон тот мужчина у окна — не просто едет, он размышляет о будущем социализма. Или о пельменях на ужин.

Символ эпохи

Да, он дрожал, фыркал, иногда глох под горку. Но в нём было тепло, пахло пальто, и всегда находился кто-то с варёным яйцом в кармане.

Троллейбус — это была не просто машина. Это была мобильная часть эпохи, к которой теперь не проложишь обратные провода.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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